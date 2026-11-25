W Stanach Zjednoczonych akcje spółek związanych ze sztuczną inteligencją kontynuowały spadki w handlu przed otwarciem rynku w środę. Inwestorzy oceniali gwałtowny wzrost wydatków na tworzenie infrastruktury AI oraz możliwe zwroty z tych inwestycji, podaje Channel NewsAsia.

Rynek coraz surowiej reaguje na wyniki spółek z tego sektora: inwestorzy karzą je za niespełnienie oczekiwań, podczas gdy przekraczanie prognoz i poprawa perspektyw nie zawsze wspierają już notowania. Jako jedną z przyczyn wskazuje się obawy dotyczące wysokich i rosnących wydatków na infrastrukturę, które często są finansowane kredytami, a także niepewność co do rentowności takich inwestycji.

Spadek akcji producentów serwerów i chipów

Akcje Dell Technologies spadły o 7,2%, chociaż producent serwerów po raz trzeci w tym roku podniósł prognozę rocznych przychodów i zysków oraz zatwierdził dodatkowy skup akcji o wartości 25 mld dolarów. Starsza analityczka Swissquote Bank Ipek Ozkardeskaya zaznaczyła, że inwestorów bardziej niepokoją wysokie i stale rosnące koszty rozbudowy AI, dlatego dobre wyniki finansowe i prognozy nie poprawiają już nastrojów na rynku.

Notowania HPE spadły we wtorek o 16,3% po podniesieniu przez spółkę prognozy rocznych przychodów. W środę jej akcje zniżkowały o 5,2%, a papiery Super Micro o 3,6%. Akcje producenta półprzewodników dla AI Ambarella, którego wartość rynkowa wynosi 2 mld dolarów, straciły 36% po prognozie przychodów za czwarty kwartał niższej od oczekiwań analityków. Akcje Nvidii spadły o 4,6%, kontynuując 6-procentowy spadek z poprzedniego dnia.

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Akcje twórcy Claude, Anthropic, potaniały o 5,6% i były notowane znacznie poniżej ceny IPO wynoszącej 83 dolary, kilka dni po debiucie spółki na Nasdaq.

Presja związana z dłużnym finansowaniem centrów danych

Dostawcy chmury obliczeniowej dla AI, którzy wynajmują wyspecjalizowane moce obliczeniowe, znajdują się pod presją od października z powodu obaw o długi finansujące ich szybki rozwój. Zwycięstwo Demokratów w tegorocznych wyborach uzupełniających również zwiększyło obawy inwestorów: oceniają oni ryzyko spowolnienia rozwoju centrów danych z powodu bardziej rygorystycznych regulacji AI i dodatkowych przeszkód w budowie.

Wspierane przez Nvidię CoreWeave i Nebius Group straciły po około 6%, a IREN, Applied Digital i Core Scientific — ponad 4%. Rentowność obligacji CoreWeave zapadających w 2031 roku wzrosła niemal do 18%, ponieważ ceny papierów zbliżyły się do rekordowych minimów. Jednocześnie wzrósł koszt ubezpieczenia od niewypłacalności spółek technologicznych: pięcioletnie swapy ryzyka kredytowego Oracle, Alphabet, SpaceX i CoreWeave osiągnęły rekordowe poziomy. Akcje Oracle, Alphabet, Amazon, Meta Platforms i Microsoft potaniały o 1,4–4,3%.

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