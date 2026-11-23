Akcje laboratorium AI Anthropic oraz producenta chipów Nvidia wzrosły w poniedziałek w handlu przed sesją w USA po tygodniu gwałtownych spadków akcji technologicznych. Według danych CNBC, na godz. 4:08 czasu wschodniego USA akcje Anthropic zyskały 3,58%, a Nvidia — 8,54%.

Notowania po IPO Anthropic

Poniedziałek miał być trzecim dniem notowań Anthropic po pierwszej ofercie publicznej, która odbyła się w czwartek. W trakcie IPO spółka pozyskała rekordowe 93,5 mld dolarów, a także kolejne 26 mld dolarów od technologicznych gigantów, którzy kupili akcje po cenie emisyjnej.

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W dniu debiutu akcje Anthropic wzrosły o 17%. Piątkowe notowania zakończyły się spadkiem akcji o 8,5%.

Spadek Nasdaq

W minionym tygodniu indeks Nasdaq spadł o 10%. Był to najgorszy tydzień dla indeksu od pierwszych miesięcy pandemii COVID-19 w 2020 roku.

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