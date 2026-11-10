W Japonii akcje inwestycyjnego giganta technologicznego SoftBank Group wzrosły we wtorek o 12% w związku z szerokim wzrostem notowań spółek technologicznych w Azji. Rynek zareagował na odbicie na Wall Street poprzedniego dnia, gdzie wznowiono zakupy akcji spółek z sektora półprzewodników.

Wzrost producentów chipów

W Korei Południowej akcje producenta układów scalonych SK Hynix podrożały o 8,01%, Samsung Electronics — o 5,32%, a Samsung SDI — o 6,27%. W Japonii, poza SoftBankiem, wzrosły notowania producenta sprzętu do testowania chipów Advantest — o 5,41%.

Akcje producentów sprzętu półprzewodnikowego Tokyo Electron, Lasertec i Disco zyskały odpowiednio 5,88%, 6,34% i 6,95%.

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Wpływ rynku amerykańskiego

Jak informuje CNBC, do poprawy nastrojów inwestorów przyczynił się również gwałtowny spadek cen ropy. Wzrosty w Azji nastąpiły po odbiciu amerykańskiego sektora technologicznego, który w ubiegłym tygodniu doświadczył znacznej wyprzedaży.

Indeks Nasdaq Composite, w którym spółki technologiczne mają znaczący udział, wzrósł poprzedniego dnia o 2,74%. Indeks S&P 500 zyskał 2,35%, notując najlepszy dzień od 8 kwietnia.

Przyczyny wcześniejszego spadku

Wcześniejszy spadek globalnych akcji technologicznych był związany z obawami inwestorów, że zdecydowane zwycięstwo Demokratów w wyborach uzupełniających w USA może doprowadzić do surowszych ograniczeń rozwoju centrów danych. Inwestorzy obawiali się, że takie ograniczenia mogą wpłynąć na popyt na chipy i infrastrukturę sztucznej inteligencji.

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