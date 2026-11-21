Al-Ahli pokonało Al-Nassr 3:1 w Dżuddzie w przełożonym meczu Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo otworzył wynik już w 15. minucie, jednak jego zespół poniósł porażkę. Jak podaje The National, spotkanie przełożono po tym, jak pierwotnie zostało odwołane w październiku.

Gol i niewykorzystany rzut karny Ronaldo

Portugalski napastnik Al-Nassr zdobył bramkę strzałem z woleja w dalszy róg po podaniu Joao Felixa. Był to 986. gol w karierze 41-letniego Ronaldo i jego dziesiąty gol we wszystkich rozgrywkach dla klubu w tym sezonie.

Cztery minuty po golu Ronaldo miał okazję skompletować dublet: rzut karny podyktowano po faulu na Nawafie Al-Boushailim. Napastnik trafił jednak w słupek. Był to jego drugi niewykorzystany karny w tym sezonie oraz pierwszy przypadek w karierze, gdy nie strzelił dwóch rzutów karnych z rzędu.

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Al-Ahli strzela trzy gole

Pod koniec pierwszej połowy brazylijski pomocnik Galeno wyrównał po strzale z dystansu. W 71. minucie angielski napastnik Ivan Toney wykorzystał rzut karny i zdobył swojego 14. gola w sezonie. Cztery minuty później przewagę Al-Ahli powiększył brazylijski obrońca Roger Ibanez.

Po porażce Al-Nassr pozostało na trzecim miejscu w tabeli, tracąc dwa punkty do liderującego Al-Hilal, które ma zaległy mecz. Al-Ahli awansowało na czwartą pozycję i traci do Al-Nassr cztery punkty.

Trener Al-Nassr Ange Postecoglou powiedział, że jego zespół dobrze rozpoczął mecz i, jego zdaniem, zasłużył na zwycięstwo. Sadio Mane opuścił spotkanie za zgodą klubu, ponieważ jego żona tego ranka urodziła ich drugie dziecko.

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