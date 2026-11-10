Dochodzenie Al Jazeery stwierdziło, że izraelscy żołnierze w cywilnych ubraniach przyłączali się do ataków uzbrojonych grup izraelskich osadników na Palestyńczyków na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu. Według Anadolu Agency dochodzenie powiązało śmierć 14 Palestyńczyków z osadnikami, którzy służyli w armii lub byli widziani w mundurach wojskowych podczas ataków.

Żołnierze w cywilnych ubraniach

Jak twierdzi Al Jazeera, udział żołnierzy w atakach na palestyńskie wsie w cywilnych ubraniach utrudniał odróżnienie ich od uzbrojonych osadników. Dochodzenie opublikowało również zdjęcia przedstawiające innego izraelskiego żołnierza w cywilnych ubraniach atakującego palestyńskich zbieraczy oliwek w prowincji Nablus.

W jednym z epizodów dochodzenie powiązało śmierć Palestyńczyka w wyniku strzelaniny na gruntach rolnych w prowincji Hebron z żołnierzem w cywilnych ubraniach. Według Al Jazeery osoba ta była aktywistą izraelskich grup osadników i w 2024 roku została objęta sankcjami USA, jednak ograniczenia później zniesiono. Nazwiska tej osoby nie podano w materiale.

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Jednostki Hagmar i ataki

Dochodzenie skupiło się również na regionalnych jednostkach obronnych Hagmar izraelskiej armii, do których osadnicy są rekrutowani jako rezerwiści. Według niego od 2023 roku liczebność tych jednostek wzrosła sześciokrotnie, a ich rola zmieniła się z ochrony osiedli na bezpośrednie wspieranie ataków na społeczności palestyńskie.

Powołując się na poinformowane źródła, Al Jazeera zaznaczyła, że służba wojskowa daje osadnikom dostęp do wrażliwych informacji o Palestyńczykach, licencjonowanej broni i regularnego szkolenia wojskowego. Palestyńska Komisja ds. Przeciwdziałania Murowi i Osiedlom odnotowała w październiku 1369 ataków osadników. Od października 2023 roku do czerwca 2026 roku udokumentowała 12 506 ataków, w których zginęło 52 Palestyńczyków oraz doszło do 890 pożarów mienia i gruntów rolnych.

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