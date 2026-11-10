Przesiedleni alawici w Syrii oświadczyli, że pomoc humanitarna ONZ przeznaczona dla osób dotkniętych przemocą na wybrzeżu kraju rzekomo trafia do grup zbrojnych, które, jak twierdzą, były zaangażowane w ataki na tę społeczność. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na kilka przesiedlonych rodzin.

Skargi przesiedlonych rodzin

Rozmówczyni gazety, oznaczona jako R., powiedziała, że po przesiedleniu z Latakii jej rodzina zamieszkała wraz z dwiema innymi rodzinami w dwupokojowym mieszkaniu na obszarze wiejskim prowincji Hama. Według niej lider społeczności poradził im zarejestrować się w centrum SARC, aby otrzymać materace i koce.

Kobieta twierdzi, że w centrum grupy zbrojne i osoby w mundurach syryjskiej Generalnej Służby Bezpieczeństwa oskarżyły jej rodzinę o związki z byłym reżimem i odmówiły pomocy. Zaprzeczyła, by jej rodzina miała jakikolwiek związek z reżimem Asada. Według R. ona i jej sąsiedzi widzieli, jak ich nazwiska na listach odbiorców zastępowano nazwiskami przedstawicieli lokalnych ugrupowań lub krewnych pracowników SARC.

R. poinformowała, że jej rodzina wielokrotnie składała skargi do Urzędu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Agencja oświadczyła, że nie ma informacji o konkretnych zgłoszeniach, ale zaleciła zgłaszanie możliwych naruszeń do Biura Generalnego Inspektora UNHCR.

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Stanowisko UNHCR

Przedstawiciel UNHCR podkreślił, że pomoc nieżywnościowa w Syrii jest dystrybuowana zgodnie z ocenionymi potrzebami humanitarnymi i ustalonymi kryteriami, bez podziału ze względu na religię, pochodzenie etniczne lub inne cechy. Według niego pomoc trafiała do różnych społeczności w Latakii i Tartusie, w tym do osób wewnętrznie przesiedlonych, osób powracających oraz rodzin dotkniętych sytuacjami nadzwyczajnymi.

Agencja poinformowała również, że listy odbiorców są sprawdzane pod kątem duplikatów, a proces dystrybucji jest monitorowany poprzez wizyty w terenie oraz opinie odbiorców. Uwagi wykryte podczas tych procedur są dodatkowo sprawdzane pod kątem zgodności z zasadami humanitarnymi, jak twierdzi UNHCR.

Relacje o przemocy

Inny rozmówca gazety, oznaczony jako T., oświadczył, że został ranny w nogę, gdy uciekał podczas ataków w Dżabli w Latakii. Twierdzi również, że pomoc humanitarną dostarczaną do jego rejonu po wyjeździe delegacji zabierały te same ugrupowania, które atakowały miejscowych mieszkańców. Według niego jego wuj zginął, gdy próbował otrzymać pomoc w mieście.

W marcu 2025 roku podczas masowych zabójstw w nadbrzeżnych rejonach Syrii zginęło około 1400 osób, głównie alawickich cywilów. Zespół śledczy ONZ doszedł do wniosku, że zbrodnie wojenne prawdopodobnie popełniali przedstawiciele sił rządu przejściowego oraz inne strony.

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