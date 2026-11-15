Premier Australii Anthony Albanese, przebywający na Filipinach, przeprosił za prywatną rozmowę z ministrem ds. zmian klimatu Chrisem Bowenem, którą zarejestrował włączony mikrofon przed spotkaniem podczas szczytu klimatycznego COP31 w Antalyi w Turcji. Przeprosiny wygłosił w niedzielę podczas wizyty na australijskim okręcie wojennym HMAS Stalwart, informuje The Guardian.

Rozmowa przed spotkaniem

Przed spotkaniem z przedstawicielami biznesu w Antalyi Albanese i Bowen rozmawiali o tym, w której kieszeni najlepiej nosić telefon komórkowy. Premier powiedział ministrowi, że telefon należy trzymać z dala od serca, ponieważ może on wpływać na rytm serca.

Bowen zażartował z możliwej radioaktywności urządzenia, a później powiedział, że bardziej martwi się tym, by nie wkładać telefonu do kieszeni spodni. W odpowiedzi Albanese użył wulgarnego słowa oznaczającego męski organ płciowy, a Bowen zgodził się, że może to być ważniejsze niż serce.

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Reakcje polityków

Albanese nazwał dialog beztroskim żartem między dwoma przyjaciółmi i oświadczył, że nikt nie ucierpiał, a rozmowa nie zawierała krytyki pod czyimkolwiek adresem. Wcześniej przedstawiciel premiera również określił nagranie jako żart podczas przerwy między spotkaniami.

Przedstawiciel opozycyjnej Koalicji James Paterson skrytykował wypowiedzi, twierdząc, że taka rozmowa może zaszkodzić postrzeganiu Australii na arenie międzynarodowej. Ministerka zatrudnienia Amanda Rishworth odrzuciła te zarzuty, podkreślając, że był to prywatny żart między spotkaniami i że istnieją ważniejsze kwestie do omówienia.

Albanese przebywa na Filipinach, aby wziąć udział w szczycie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej oraz w spotkaniach dyplomatycznych, w tym z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W niedzielę miał również przeprowadzić dwustronne rozmowy z prezydentem Filipin Ferdinandem „Bongbongiem” Marcosem Jr.

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