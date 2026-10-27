Premier Australii Anthony Albanese obiecał szybką reakcję rządu na zagrożenia dla bezpieczeństwa parlamentarzystów i pracowników ich biur. Wśród opcji rozważanych przez władze są przyciski alarmowe w biurach okręgowych posłów, za pomocą których będzie można powiadamiać organy ścigania o incydentach.

Jak donosi The Guardian, Albanese wygłosił oświadczenie na posiedzeniu klubu parlamentarnego Partii Pracy. Powiedział, że posłowie zbyt długo byli zmuszeni znosić groźby, a rząd musi zrobić więcej, aby chronić ich oraz zapewnić bezpieczeństwo ich pracownikom.

Środki bezpieczeństwa dla biur i domów

Według publikacji rząd rozważa szereg możliwych zmian: wzmocnienie ochrony biur okręgowych, poprawę komunikacji z policją federalną, a także zasoby na potrzeby bezpieczeństwa prywatnych domów posłów, w tym kamery monitoringu i oświetlenie. Partia Pracy planuje również przyspieszyć przegląd bezpieczeństwa w miejscach pracy Wspólnoty, a zalecenia dotyczące ochrony i bezpieczeństwa mają zostać przygotowane w najbliższym czasie.

Minister spraw wewnętrznych Tony Burke poinformował partyjnych kolegów, że rząd bada również kwestię bezpieczeństwa w lokalach wyborczych podczas wyborów. Lider opozycji Angus Taylor powiedział posłom Koalicji, że trwają rozmowy z rządem na temat bezpieczeństwa osobistego, jednak nie wymienił konkretnych propozycji.

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Oświadczenie Fatimy Payman

Kwestie bezpieczeństwa są szerzej omawiane po domniemanym ataku na deputowaną okręgu Indi Helen Haines w ubiegłym tygodniu. Parlamentarzyści z różnych sił politycznych mówili o potrzebie dodatkowej ochrony biur w obliczu gróźb i przemocy wobec ich pracowników. Informowali również o obelgach i groźbach, w tym groźbach śmierci i gwałtu, w internecie i poza nim.

Senatorka Fatima Payman, która opuściła Partię Pracy w 2024 roku i została niezależną parlamentarzystką, skrytykowała byłych partyjnych kolegów z powodu braku personelu w swoim biurze. Jak powiedziała, jej pracownicy są wyczerpani. Zgodnie z wewnętrznym dokumentem przedstawionym na przesłuchaniu w Senacie Payman nie ma żadnych doradców, podczas gdy 16 niezależnych posłów i senatorów ma łącznie 30 doradców.

Payman oświadczyła również, że po odejściu z Partii Pracy liczba gróźb śmierci i pełnych nienawiści komentarzy znacznie wzrosła. Opowiedziała, że w ubiegłym roku szef jej biura otworzył przesyłkę pocztową zawierającą ludzkie odchody, po czym na miejsce wezwano specjalistów ds. bezpieczeństwa biologicznego.

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