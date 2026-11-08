Premier Australii Anthony Albanese oświadczył, że sprzedaż koszar Victoria w Sydney została anulowana, a kompleks w dzielnicy Paddington pozostanie własnością państwa. Decyzję podjęto po szeroko zakrojonej krytyce planów sprzedaży historycznego obiektu, informuje ABC News Australia.

Cztery obiekty zostaną przekazane Departamentowi Finansów

Koszary Victoria w Sydney, wraz z koszarami Victoria w Melbourne, Fortem Queenscliff i bazą RAAF Williams Point Cook, zostaną przekazane z resortu obrony do Departamentu Finansów. Albanese stwierdził, że kompleks w Sydney zajmuje szczególne miejsce w historii kraju i pozostanie własnością państwa.

Według premiera program ma stworzyć możliwości udostępnienia społeczeństwu historycznych obiektów i budynków obronnych oraz upamiętnienia historii narodowej.

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Plany sprzedaży wywołały krytykę polityczną

Koszary Victoria w Sydney, których historia liczy 166 lat, znalazły się wśród 67 obiektów obronnych przeznaczonych do sprzedaży po niezależnym audycie nieruchomości w lutym. Program sprzedaży miał przynieść rządowi 1,8 mld dolarów.

Inicjatywę krytykowały Koalicja, Zieloni, niezależni posłowie oraz partia One Nation. Były premier John Howard, który przyłączył się do protestu przeciwko sprzedaży, oskarżył rząd o obojętność wobec historii narodowej i wojskowej.

Minister obrony Richard Marles oświadczył, że personel zostanie przeniesiony z tych obiektów, a tereny zostaną otwarte dla odwiedzających. Minister finansów Katy Gallagher zaznaczyła, że dziedzictwo historyczne każdego z czterech obiektów jest chronione prawem, a własność państwowa powinna sprzyjać jego zachowaniu dla przyszłych pokoleń.

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