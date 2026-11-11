Premier Australii Anthony Albanese oświadczył na szczycie przywódców COP31 w Antalyi w Turcji, że konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu musi przynieść praktyczne rezultaty. Turcja jest gospodarzem COP31, podczas gdy Australia przewodniczy procesowi negocjacyjnemu, podaje Anadolu Agency.

Inwestycje i czysta energia

Według Albanese współpraca państw powinna sprzyjać inwestycjom w technologie czystej energii, przyspieszeniu elektryfikacji, bardziej aktywnym działaniom na rzecz oceanów oraz pozyskiwaniu finansowania klimatycznego dla krajów, które najbardziej go potrzebują. Podkreślił potrzebę zapewnienia przyszłości z czystą, niezawodną i przystępną cenowo energią, a jednocześnie silnymi gospodarkami.

Australijski premier zaznaczył, że przed porozumieniem paryskim świat zmierzał w kierunku ocieplenia o około cztery stopnie. Obecne szacunki, jak powiedział, wskazują na trajektorię około 2,6 stopnia, podczas gdy globalny cel wynosi 1,5 stopnia. Albanese przyznał, że ten próg prawdopodobnie zostanie przekroczony, podkreślił jednak znaczenie każdej części stopnia ocieplenia, której uda się uniknąć.

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Wsparcie dla państw Pacyfiku

Albanese zwrócił również uwagę na wyzwania klimatyczne dla państw regionu Pacyfiku. Oświadczył, że najbardziej narażone kraje potrzebują kapitału, i przypomniał o utworzeniu w ubiegłym roku wraz z innymi państwami Pacyfiku Pacific Resilience Facility — regionalnego mechanizmu finansowania klimatycznego kierowanego przez państwa Pacyfiku.

Przed wystąpieniem Albanese sekretarz generalny ONZ António Guterres wezwał do utworzenia nowego Climate Justice Compact, opartego na wspólnej odpowiedzialności. Australijski premier oświadczył również, że porozumienie paryskie zmieniło kierunek globalnych przepływów finansowych w stronę czystszej energii, i wezwał do przekształcania zobowiązań klimatycznych w konkretne działania.

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