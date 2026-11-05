Premier Australii Anthony Albanese podczas szczytu szefów rządów Wspólnoty Narodów na Antigui i Barbudzie nie osiągnął porozumienia ze stroną brytyjską w sprawie zaostrzenia zasad dla podróżnych z Wielkiej Brytanii. Australijski rząd dąży do zmniejszenia migracji netto z zagranicy i wiąże niemal podwojenie liczby brytyjskich backpackerów ze znaczną presją, informuje ABC News Australia.

Albanese chce zmienić postanowienia umowy o wolnym handlu zawartej za rządów Scotta Morrisona. Zwolniła ona brytyjskich podróżnych z wymogu pracy w regionalnych i wiejskich rejonach Australii. Premier nazwał rozmowy ze stroną brytyjską „bardzo konstruktywnymi” i oświadczył, że urzędnicy będą nadal analizować możliwe warianty.

W komunikatach wydanych po spotkaniu nie wskazano żadnych konkretnych porozumień w tej sprawie. W brytyjskim komunikacie wspomniano jedynie o znaczeniu zapewnienia młodym ludziom możliwości w kraju i za granicą, natomiast w australijskim komunikacie nie poruszono tego tematu.

Podwyżki stóp

Podróż Albanese zbiegła się z piątą od początku roku podwyżką stóp procentowych przez Bank Rezerw Australii. Stopy osiągnęły najwyższy poziom od 18 lat. Premier odpowiadał na pytania o sytuację gospodarczą podczas pobytu za granicą i oświadczył, że współpraca ze społecznością międzynarodową jest częścią wzmacniania australijskiej gospodarki.

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Szefowa Banku Rezerw Australii Michele Bullock oświadczyła, że decyzja o podwyżce stopy była związana z wewnętrzną presją na zdolności produkcyjne gospodarki. Zaznaczyła również, że szok naftowy wywołany wojną na Bliskim Wschodzie był jednym z czynników inflacji.

Skarbnik Jim Chalmers mierzy się z apelami o ograniczenie wydatków publicznych przed aktualizacją śródrocznych prognoz gospodarczych i budżetowych. Minister finansów Katy Gallagher oświadczyła, że rząd szuka oszczędności we wszystkich obszarach.

Pozew w sprawie ustaw o mediach społecznościowych

W Canberze Sąd Najwyższy rozpoczął rozpatrywanie pozwu Reddita i grupy praw człowieka Digital Freedom Project przeciwko rządowym ustawom o mediach społecznościowych. Powodowie twierdzą, że ograniczenia są niekonstytucyjne, ponieważ wykluczają młodych ludzi z udziału w życiu obywatelskim.

Od wejścia ustaw w życie w grudniu zablokowano niemal 5 mln kont w mediach społecznościowych. W przyszłym tygodniu Senat ma rozpocząć dochodzenie w sprawie rządowych przepisów dotyczących cyfrowego obowiązku dbania o bezpieczeństwo użytkowników.

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