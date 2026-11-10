Czeski astronauta Aleš Svoboda ukończył podstawowe szkolenie korpusu astronautów rezerwowych Europejskiej Agencji Kosmicznej i przygotowuje się do misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Szkolenie zapewniło mu ogólną wiedzę niezbędną do pracy na ISS, informuje Radio Prague.

Doświadczenie pilota wojskowego

W selekcji Svobody uczestniczył belgijski astronauta Frank De Winne — weteran dwóch misji kosmicznych i były szef Europejskiego Centrum Astronautów. Obecnie jest menedżerem programów ESA ds. ISS i Terrae Novae.

Według De Winne’a doświadczenie Svobody jako pilota wojskowego było atutem. Lot kosmiczny wymaga umiejętności pracy ze złożonym sprzętem, szybkiego przetwarzania informacji i przestrzegania procedur pod presją.

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Jednocześnie De Winne podkreślił, że doświadczenie pilota nie jest obowiązkowym warunkiem selekcji. ESA rekrutuje także naukowców i lekarzy, którzy mają praktyczne doświadczenie w swoich dziedzinach. Wśród ważnych cech kandydatów wymienił osiągnięcia zawodowe, ambicję, zdolność uczenia się i umiejętność pracy zespołowej.

Przygotowanie do misji

Kolejnym etapem dla Svobody ma być specjalistyczne szkolenie do konkretnej misji. Obejmuje ono изучenie zaplanowanych eksperymentów, przygotowanie do lotu wyznaczonym statkiem kosmicznym oraz doprecyzowanie roli astronauty na pokładzie.

De Winne poradził Svobodzie, aby skoncentrował się na treningu i przyszłej misji, mimo zainteresowania opinii publicznej i próśb o wywiady. Podkreślił także, że loty kosmiczne zapewnia duży zespół naukowców, inżynierów, techników i innych specjalistów, a astronauta reprezentuje ich wspólną pracę w kosmosie.

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