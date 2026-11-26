Sojusz szczepionkowy Gavi zawarł umowę na wcześniejszy zakup do 1,5 mln dawek kandydackiej szczepionki przeciwko wirusowi Ebola Bundibugyo. Dawki mogą zostać udostępnione dotkniętej populacji pod warunkiem pomyślnego zakończenia badań klinicznych preparatu i uzyskania niezbędnych zezwoleń regulacyjnych.

Jak podaje Health Policy Watch, umowę podpisały w tym tygodniu Gavi, Serum Institute of India oraz Serum Life Sciences. Dotyczy ona preparatu ChAdOx1 BDBV, opracowanego przez Uniwersytet Oksfordzki i Serum Institute of India.

Badania kliniczne

Światowa Organizacja Zdrowia zatwierdziła ChAdOx1 BDBV do badań klinicznych fazy II/III podczas obecnego ogniska zakażeń. Wraz z nim WHO zaleciła do testów inną kandydacką szczepionkę — mRNA-1469 firmy Moderna.

Badanie zakłada strategię szczepień pierścieniowych: szczepienia mają otrzymać osoby, które miały kontakt z pacjentami, którzy zachorowali na Ebolę Bundibugyo lub z jej powodu zmarli. Wyniki badań są oczekiwane na początku 2027 roku.

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Według publikacji ognisko zakażeń koncentruje się w prowincji Ituri w Demokratycznej Republice Konga. Od początku epidemii zakażeniu uległo ponad 12 tys. osób, a ponad 5,9 tys. zmarło.

Finansowanie i produkcja

Zakup zostanie sfinansowany z Funduszu Pierwszej Reakcji Gavi, utworzonego podczas ogniska mpox w celu finansowania reagowania na ogniska zakażeń i pandemie. Fundusz wsparły Stany Zjednoczone, Japonia, Włochy, Niemcy, Norwegia i Francja.

Serum Institute of India wyprodukował już substancję czynną do ponad 500 tys. dawek kandydackiej szczepionki. Ma to przyspieszyć dostęp do preparatu w przypadku pozytywnych wyników badań, zatwierdzenia regulacyjnego i rekomendacji WHO.

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