Hiszpański tenisista Carlos Alcaraz pokonał Amerykanina Francesa Tiafoe 6:2, 6:2 w meczu otwarcia kończącego sezon turnieju ATP Finals w Turynie. Spotkanie trwało niewiele ponad godzinę, a seria zwycięstw Alcaraza osiągnęła 10 meczów, informuje Sky Sports.

Przewaga Alcaraza od początku meczu

Trzeci tenisista świata objął prowadzenie 4:0 w pierwszym secie i pewnie wygrał partię. Alcaraz wygrał 93% wymian po pierwszym serwisie i wszystkie wymiany po drugim serwisie w całym secie otwarcia.

Dla Tiafoe, który zajmuje ósme miejsce w światowym rankingu, był to debiutancki mecz w ATP Finals. W drugim secie Amerykanin miał trzy break pointy przy stanie 2:3, ale ich nie wykorzystał. Następnie Alcaraz utrzymał własne podanie, przełamał rywala jeszcze raz i doprowadził mecz do zwycięstwa.

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Walka o trzeci tytuł z rzędu

Alcaraz dąży do wygrania trzeciego turnieju z rzędu po tytułach w Wiedniu i Paryżu. Po raz pierwszy próbuje również zdobyć trofeum w kończącym sezon turnieju: w ubiegłym roku Hiszpan przegrał finał w Turynie z Jannikiem Sinnerem.

Po niemal pięciomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją nadgarstka Alcaraz wrócił do rywalizacji podczas US Open i od tego czasu zdobył trzy tytuły. Tenisista oświadczył, że pod koniec sezonu czuje się najlepiej w swojej karierze oraz ma dużo energii i ambicji.

W drugim meczu grupy Daniił Miedwiediew pokonał Włocha Flavio Cobolliego 7:6 (7:4), 6:3. Kolejnym rywalem Miedwiediewa w środę będzie Alcaraz, natomiast Cobolli zagra z Tiafoe.

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