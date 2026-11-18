Regularne spożywanie alkoholu zmniejszyło skuteczność immunoterapii raka przeciwciałami anty-PD-1 o około 50% w mysich modelach raka płuc i pęcherza moczowego. Poinformował o tym News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Science Signaling.

Wyniki eksperymentów na myszach

Naukowcy podawali myszom umiarkowane i wysokie dawki etanolu, które według oceny autorów odpowiadają trzem–sześciu napojom alkoholowym dziennie u człowieka. Zwierzęta jednocześnie otrzymywały przeciwciała anty-PD-1 — rodzaj terapii inhibitorami punktów kontrolnych układu odpornościowego.

Alkohol nie tylko osłabiał działanie leczenia, ale także zwiększał ryzyko nawrotu guza. Badacze powiązali ten efekt z hamowaniem limfocytów T przenikających do guza oraz limfocytów T pamięci immunologicznej. Jednocześnie wzrastała aktywność innych limfocytów T z receptorem TIGIT, który hamuje odpowiedź immunologiczną.

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Możliwy kierunek dalszych badań

U gryzoni przeciwciała przeciw TIGIT w połączeniu z terapią anty-PD-1 przywróciły skuteczność leczenia. Wynik ten uzyskano wyłącznie w mysich modelach, dlatego wymaga on dalszych badań.

Dane kohorty pacjentów

Naukowcy przeprowadzili również retrospektywną analizę danych pacjentów z rakiem skóry, płuc, pęcherza moczowego, głowy i szyi. Osoby, które zgłosiły spożywanie ośmiu lub więcej napojów alkoholowych tygodniowo, miały gorsze wyniki przeżywalności po rozpoczęciu terapii inhibitorami punktów kontrolnych układu odpornościowego.

Autorzy zauważyli, że uwzględnienie danych dotyczących spożywania alkoholu w bazach danych onkologicznych może pomóc ocenić jego wpływ także na inne rodzaje terapii przeciwnowotworowej.

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