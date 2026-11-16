W Madrycie w Hiszpanii naukowcy przeanalizowali dane 67 dorosłych osób ze stanem przedcukrzycowym i stwierdzili, że u mężczyzn deklarujących spożywanie alkoholu względna liczebność bakterii jelitowej Akkermansia muciniphila była wyższa niż u tych, którzy spożywali mało alkoholu lub nie spożywali go wcale. U kobiet nie odnotowano statystycznie istotnego związku między kategorią spożycia alkoholu a tą bakterią, informuje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

W badaniu uczestniczyło 37 kobiet i 30 mężczyzn w wieku od 40 do 70 lat. Średni wiek uczestników wynosił około 55 lat, a średni wskaźnik masy ciała przekraczał 27 kg/m². Wszyscy mieli stan przedcukrzycowy, nie byli leczeni z powodu hiperglikemii, nie cierpieli na ciężkie choroby i nie stosowali innych suplementów diety.

Uczestnicy trzykrotnie, w odstępach sześciu tygodni, wypełniali trzydniowe dzienniki żywienia i spożycia alkoholu. Podzielono ich na osoby spożywające mało alkoholu lub niespożywające go wcale, osoby pijące piwo oraz osoby spożywające wino lub mocne alkohole. Do grupy piwa włączono także osoby pijące piwo bezalkoholowe. Autorzy analizowali poszczególne grupy bakterii jelitowych, a nie cały mikrobiom.

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Różnice między mężczyznami a kobietami

Mężczyźni o niskim lub zerowym spożyciu alkoholu proporcjonalnie spożywali mniej owoców niż uczestnicy z grup piwa oraz wina lub mocnych alkoholi. Mężczyźni wybierający wino lub mocny alkohol jedli również mniej mięsa i więcej ryb w porównaniu z osobami pijącymi piwo. Wśród kobiet te, które nie spożywały alkoholu, konsumowały mniej cukru niż uczestniczki pozostałych grup.

Ogólnie przestrzeganie diety śródziemnomorskiej nie różniło się istotnie między grupami. Jednocześnie wśród kobiet najwyższy poziom przestrzegania takiej diety stwierdzono u tych, które nie piły alkoholu, a wśród mężczyzn — przeciwnie, najniższy.

Autorzy podkreślają, że to badanie obserwacyjne nie dowodzi, iż alkohol poprawia stan jelit lub zapobiega cukrzycy. Wnioski ogranicza niewielka liczebność próby, w tym zaledwie ośmiu mężczyzn w grupie spożywającej mało alkoholu lub niespożywającej go wcale, samoocena diety i spożycia alkoholu oraz rekrutacja uczestników w jednym regionie Hiszpanii.

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