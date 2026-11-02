Algieria rozpoczęła drugą operację usuwania odpadów radioaktywnych z terenu byłego francuskiego poligonu nuklearnego na Saharze. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony kraju, jak podaje Anadolu Agency. Prace prowadzone są w tunelu testowym „Beryl E2” w rejonie In Ekker w południowej prowincji Tamanrasset.

Prace pod kontrolą Ministerstwa Obrony

Algierskie zespoły pracują pod nadzorem Ministerstwa Obrony kraju oraz w koordynacji z krajową agencją odpowiedzialną za rekultywację byłych francuskich poligonów prób jądrowych.

Operacja obejmuje identyfikację obszarów skażonych radioaktywnie, zbieranie odpadów nuklearnych i ich przechowywanie w specjalnie przeznaczonych betonowych pojemnikach. Ministerstwo Obrony oświadczyło, że prace będą prowadzone zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.

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Roszczenia wobec Francji

Algierski resort obrony oskarżył Francję o uchylanie się od odpowiedzialności i odmowę udostępnienia archiwów oraz map miejsc składowania odpadów nuklearnych. Według oświadczenia ministerstwa pozostałe skażenie nadal utrudnia rozwój w In Ekker i Reggane, położonym w południowo-zachodniej prowincji Adrar.

Według Algierskiej Służby Prasowej kraj rozpoczął pierwszą częściową operację oczyszczania 14 lutego na obiekcie Taourirt-Tan-Afella w rejonie In Ekker. Francja przeprowadziła pierwszą próbę jądrową w pobliżu Reggane 13 lutego 1960 roku, gdy Algieria znajdowała się pod francuskimi rządami kolonialnymi.

Łącznie w latach 1960–1966 Francja przeprowadziła 17 prób jądrowych na algierskiej Saharze, w tym w ciągu czterech lat po uzyskaniu przez Algierię niepodległości w 1962 roku.

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