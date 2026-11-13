Algierskie wojsko podczas ćwiczeń Mediterranean Falcon 2026 w pobliżu zachodniego miasta Oran wystrzeliło pocisk w kierunku celu morskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej Algierii oświadczyło, że cel został zniszczony „z dużą precyzją”. Na nagraniu opublikowanym przez resort widać start z mobilnej wyrzutni nadbrzeżnej.

Jak podaje South China Morning Post, algierskie Ministerstwo Obrony oficjalnie nie zidentyfikowało pocisku. Jednak pocisk oraz kołowa wyrzutnia z trzema prostokątnymi kontenerami transportowo-startowymi widoczne na nagraniu przypominają chiński system CM-302 — eksportowy wariant rodziny przeciwokrętowych pocisków YJ-12.

Ćwiczenia w pobliżu Oranu

Manewry obserwował szef algierskiego wojska, generał Saïd Chengriha. Ćwiczenia były częścią programu szkolenia bojowego algierskich sił zbrojnych na lata 2026–2027.

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Informacje o nabyciu przez Algierię CM-302 pojawiały się od 2021 roku. W następnym roku opublikowano zdjęcia zamaskowanych pojazdów, które prawdopodobnie przewoziły chiński kompleks nadbrzeżny. Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych w wydaniach The Military Balance z 2024 i 2026 roku wymieniał CM-302, oznaczany także jako YJ-12E, wśród algierskich pocisków nadbrzeżnych.

Deklarowane charakterystyki CM-302

CM-302 został opracowany przez chińską państwową korporację China Aerospace Science and Industry Corporation. System zaprezentowano na salonie lotniczym w Zhuhai w 2016 roku. Według chińskiej państwowej agencji Xinhua deklarowany zasięg pocisku wynosi 290 km, a masa głowicy bojowej przekracza 250 kg.

Naddźwiękowa prędkość oraz zdolność pocisku do lotu na małej wysokości nad morzem mają, według opisu producenta, skracać czas dostępny dla okrętów na jego wykrycie i przechwycenie. Według Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem Chiny odpowiadały za 27% importu głównych rodzajów uzbrojenia przez Algierię w latach 2021–2025. Największym dostawcą była Rosja z udziałem 39%.

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