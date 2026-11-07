Były gubernator nigeryjskiego stanu Rivers, Rotimi Amaechi, wezwał ministra Federalnego Terytorium Stołecznego Nyesoma Wike’a oraz władze stanowe do udostępnienia miejsca na prezydencki wiec wyborczy Afrykańskiego Kongresu Demokratycznego (ADC). Wydarzenie ma odbyć się w ramach kampanii Atiku Abubakara przed wyborami w 2027 roku, informuje Premium Times Nigeria.

Oświadczenie Amaechiego

Amaechi, kandydat ADC na wiceprezydenta, złożył to oświadczenie 6 listopada podczas programu The Situation Room w radiu Mainland 98.3 FM. Wyraził przekonanie, że Abubakar wygra w stanie Rivers w wyborach w 2027 roku, a także powiedział, że zwolennicy partii opozycyjnej są w stanie zapełnić duży obiekt.

Jednocześnie Amaechi nie sprecyzował, czy ADC złożyło oficjalny wniosek o organizację wiecu, z którego obiektu partia planuje skorzystać ani czy otrzymała odmowę. Premium Times zauważa, że znane incydenty związane z działalnością ADC w stanie nie dowodzą, iż władze Rivers odmówiły partii udostępnienia miejsca.

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Wiec koalicji na stadionie

Oświadczenie padło przed sobotnim wiecem na stadionie Adokiye Amiesimaka, organizowanym przez koalicję Rainbow Coalition. Należą do niej politycy z partii APC i PDP, którzy popierają reelekcję prezydenta Boli Tinubu.

Podczas inspekcji stadionu Wike oświadczył, że organizatorzy oczekują co najmniej 70 tysięcy uczestników. Jest to prognozowana liczba, a nie niezależnie potwierdzone dane dotyczące frekwencji. Według niego stadion Adokiye Amiesimaka ma 40 tysięcy miejsc, podczas gdy stadion Yakubu Gowona, na którym koalicja wcześniej przedstawiła kandydatów, jest przeznaczony dla 16 tysięcy widzów.

W marcu, według Premium Times, prawdopodobni polityczni chuligani zakłócili wydarzenie kobiet ADC w obszarze samorządu lokalnego Eleme, niszcząc sprzęt i rozpędzając uczestników. Wydanie informowało również o wcześniejszym ataku na okręgowe biuro partii w Ubimie, rodzinnym mieście Amaechiego, gdzie uzbrojeni mężczyźni rzekomo próbowali zablokować jego konwój podczas wydarzenia rejestracyjnego.

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