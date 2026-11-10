Amazon prezentuje Ring Rover Cam do patrolowania firm — The Verge

Amazon zaprezentował Ring Rover Cam — mobilną kamerę bezpieczeństwa na kołach dla firm, które muszą patrolować duże obiekty bez instalowania stacjonarnych kamer. Urządzenie stało się częścią nowej marki Ring Robotics, skoncentrowanej na bardziej aktywnych rozwiązaniach bezpieczeństwa, a nie wyłącznie na monitorowaniu.

Patrolowanie i weryfikacja alarmów

Robot porusza się na dwóch dużych kołach, które umożliwiają mu pokonywanie niewielkich przeszkód i nierówności. Można go ręcznie wysłać do konkretnego pomieszczenia lub punktu na wcześniej zaprogramowanej trasie patrolowej. Rover Cam może również samodzielnie udać się tam, gdzie uruchomił się alarm innego urządzenia Ring.

Podczas ruchu kamera nieprzerwanie transmituje i nagrywa wideo, a po dotarciu na miejsce robot wykonuje 360-stopniowe skanowanie pomieszczenia. Jak podaje The Verge, model powstał na bazie domowego robota Astro, którego Amazon po raz pierwszy zaprezentował w 2021 roku.

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Kamera 4K i czas pracy na baterii

Rover Cam otrzymał wysuwaną kamerę peryskopową o rozdzielczości 4K. Podczas programowania trasy można ustawić wysokość, na którą kamera będzie się podnosić lub opuszczać, aby obserwować przestrzeń nad ladami, regałami i innymi przeszkodami.

Zamiast uchwytu na napoje, który miał Astro, robot ma stałą wieżę z syreną i migającym czerwonym światłem. Projektuje ona także niebieski pierścień świetlny na sufit, aby urządzenie łatwiej było znaleźć w dużym pomieszczeniu, w tym w magazynie. Ekran wyświetla komunikaty serwisowe, w tym informacje o nagrywaniu wideo; mikrofon i głośniki służą do komunikacji dwukierunkowej.

Według szacunków Amazonu ładowanie baterii wystarczy na około 30 minut pracy i patrolowanie powierzchni około 5 tys. stóp kwadratowych. Robot działa tylko na jednym piętrze: wielopoziomowe obiekty będą wymagały kilku urządzeń lub połączenia z Ring Drone Cam. Ring Rover Cam jest już dostępny w przedsprzedaży za 999,99 dolarów, a dostawy mają rozpocząć się 16 grudnia.

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