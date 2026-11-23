Amazon poinformował, że przejmie technologię startupu AI Decart i zatrudni jego założycieli oraz innych pracowników, podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa. Do Amazona przejdą założyciele Decart, w tym dyrektor generalny Dean Leitersdorf, a także zespół badaczy i inżynierów.

Warunki transakcji

Amazon nie ujawnił warunków finansowych porozumienia. Obie firmy również nie udzieliły Reutersowi komentarza na temat wartości transakcji. Jednocześnie Bloomberg, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą, poinformował, że jej wartość wyniesie około 7,5 mld dolarów.

Sfinalizowanie transakcji zależy od standardowych warunków zamknięcia, w tym uzyskania zgód regulacyjnych. Według PitchBook ostatnia wycena Decart wynosiła prawie 4 mld dolarów. Kwota podana przez Bloomberga przekracza tę wycenę.

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Technologia Decart

Decart został założony w 2023 roku. Jego silnik programowy Decart Optimization Stack pomaga firmom szybciej wdrażać systemy AI i łatwiej przełączać się między chipami różnych producentów, w tym Nvidia, Amazon i Google.

Amazon poinformował, że współpracuje z Decart od 2025 roku, aby zapewnić wysoką wydajność swoich chipów Trainium. Firma planuje wykorzystać technologię startupu do optymalizacji inferencji i własnych chipów, aby klienci mogli szybciej i taniej trenować oraz uruchamiać modele AI.

W maju Decart pozyskał 300 mln dolarów w rundzie finansowania prowadzonej przez Radical Ventures; nowym inwestorem została wówczas Nvidia. Bloomberg informował również we wrześniu, że Anthropic rozważał przejęcie Decart, ale zrezygnował z transakcji po przeprowadzeniu analizy.

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