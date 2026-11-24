Amazon poinformował, że agenci AI wykryli lukę zero-day w programie open source do obrazowania medycznego, działającym na serwerze uniwersytetu w Azji Wschodniej. Według Ars Technica, w około 11 minut agenci przeszli od analizy API aplikacji do możliwości dowolnego zapisywania plików na serwerze.

Agenci działali za pośrednictwem Cairn, otwartego frameworka do autonomicznych testów penetracyjnych. Amazon ocenił, że operatorzy przekazali im listę adresów IP oraz zadanie uzyskania dostępu do powłoki poleceń serwera. Żądania wysyłano w uproszczonym języku chińskim, a model skonfigurowano na chiński czas standardowy.

Luka w aplikacji medycznej

Agenci określili framework aplikacji, przeanalizowali jej API i wykryli punkt końcowy do przesyłania plików z parametrem nazwy pliku. Test wykazał, że parametr ten był podatny na przejście między katalogami, co umożliwiało zapisywanie plików w dowolnych miejscach na serwerze.

W innej sesji agenci wykorzystali ten sam problem, aby umieścić w systemie kod Python do połączenia zwrotnego. Po uruchomieniu nowego procesu Python przez API do uczenia ustanowili powłokę zwrotną z uprawnieniami roota, uzyskując pełną kontrolę nad systemem.

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Ocena Amazona i wcześniejsze ataki

W momencie wykrycia, według Amazona, luka nie miała poprawki, komunikatu bezpieczeństwa ani wzmianek w bazach danych o podatnościach. Amazon Threat Intelligence z wysoką pewnością ocenił ją jako lukę zero-day.

Nie wszystkie próby agentów były skuteczne. Przez ponad 16 godzin próbowali atakować serwer Redis, m.in. przez mechanizmy replikacji, obejście piaskownicy skryptów i wstrzyknięcie Log4Shell, lecz nie osiągnęli sukcesu. W innej operacji agenci przez ponad sześć godzin atakowali uniwersytecki serwer GPU: zebrali 80 prawdziwych nazw użytkowników i sprawdzili je w 30 tysiącach kombinacji danych uwierzytelniających, jednak również nie uzyskali dostępu.

Wcześniej Palo Alto Networks informowało, że Cairn wykorzystano w 25 autonomicznych operacjach przeciwko co najmniej 19 organizacjom z sektorów półprzewodników, obronności i społeczeństwa obywatelskiego. Według firmy co najmniej 10 organizacji zostało skompromitowanych: agenci uzyskali dane uwierzytelniające, wyprowadzili dane osobowe, utworzyli trwałe konta administratorów i zmienili dokument dotyczący głosowania nad standardami branżowymi.

Amazon zaznaczył, że takie narzędzia skracają czas dostępny obrońcom na reakcję, ponieważ zautomatyzowany system może wykryć i wykorzystać podatność szybciej, niż specjaliści centrum cyberbezpieczeństwa ręcznie przetworzą alerty.

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