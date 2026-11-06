Amazon rozpoczął w Stanach Zjednoczonych stopniowe wdrażanie funkcji zakupów tekstowych za pośrednictwem asystenta AI Alexa for Shopping. Początkowo będzie ona dostępna dla niewielkiej grupy zaproszonych użytkowników, a szersze wdrożenie firma planuje w najbliższych tygodniach.

Wyszukiwanie produktów w czacie tekstowym

Jak podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters, użytkownicy będą mogli wyszukiwać i porównywać produkty za pomocą wiadomości tekstowych. Funkcja umożliwi również śledzenie ofert i obniżek cen. Amazon oświadczył, że Alexa for Shopping będzie mogła dokonywać zakupów w imieniu użytkownika.

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Spory wokół agentów AI

Uruchomienie następuje po tym, jak Amazon zablokował agentowi zakupowemu AI Muse firmy Meta dostęp do swojego marketplace’u. Firma oświadczyła, że narzędzie prawdopodobnie uzyskiwało dostęp do jej sklepu internetowego bez zezwolenia i przechowywało dane uwierzytelniające klientów.

Również w marcu Amazon uzyskał sądowy zakaz wobec agenta Comet firmy Perplexity. W sierpniu amerykański sąd apelacyjny uchylił tę decyzję, a rozpatrywanie sprawy trwa.

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