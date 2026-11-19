Amazon uruchomił w usłudze AWS Marketplace zestaw agentów AI do wyszukiwania, oceny i kupowania oprogramowania oraz usług dla firm. Przedsiębiorstwa mogą ustalać dla agentów budżet, określać dozwolone kategorie produktów i zasady, według których poszczególne zakupy będą przekazywane do zatwierdzenia człowiekowi, informuje Fortune.

Wyszukiwanie, weryfikacja i zakup

Aktualizacja AWS Marketplace obejmuje różne etapy zakupów: od wyszukiwania produktów i sprawdzania warunków umów po ocenę bezpieczeństwa dostawcy, sfinalizowanie zakupu i konfigurację obsługiwanego oprogramowania. Według Matta Yanchyshyna, wiceprezesa AWS Marketplace i Partner Services, kupujący coraz częściej nie wyszukują produktów według słów kluczowych, lecz opisują zadanie, które chcą wykonać, oraz potrzebne funkcje oprogramowania.

Agent AI może przekształcić krótkie zapytanie w listę wymagań i zaproponować zestaw oprogramowania oraz usług dla projektu. Po wybraniu produktu użytkownicy mogą również zapytać asystenta podczas składania zamówienia o cenę, warunki licencji i potrzebę zamówienia zakupu.

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Granice autonomii określa kupujący

Jako przykład Yanchyshyn podał tworzenie firmowej strony internetowej, dla której agent może dobrać zewnętrzną usługę autoryzacji, na przykład Okta. Jak zaznaczył, agent może rozpocząć bezpłatny okres próbny lub opłacić miesiąc korzystania w modelu płatności za faktyczne użycie, aby stworzyć działający prototyp.

AWS dodaje także do Marketplace kategorię danych, ponieważ agenci AI coraz częściej wykorzystują je w swojej pracy. Na przykład agent oceniający potencjalną inwestycję w startup może pozyskać z Crunchbase dane o finansowaniu.

Agenci mogą samodzielnie dokonywać zakupów wyłącznie w ramach kategorii i zasad określonych przez firmę. Mogą także analizować dokumenty dostawcy, w tym raporty SOC 2, w których niezależny audytor ocenia mechanizmy kontroli bezpieczeństwa firmy, oraz przytaczać konkretne fragmenty dokumentów na potwierdzenie wniosków. Bill Fitzgerald, wiceprezes Vanta, oczekuje, że agenci będą autonomicznie obsługiwać niewielkie masowe zakupy, podczas gdy przy dużych transakcjach ludzie nadal będą uczestniczyć w procesie zatwierdzania.

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