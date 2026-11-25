Amazon ogłosił uruchomienie usługi Amazon Autos w Wielkiej Brytanii na początku 2027 roku. Będzie to pierwsze rozszerzenie internetowej platformy zakupu samochodów poza Stany Zjednoczone, informuje Channel NewsAsia.

Samochody Hyundai i Vertu Motors

Hyundai będzie jednym z pierwszych partnerów platformy. Firma zaoferuje nowe i używane pojazdy elektryczne, samochody hybrydowe i benzynowe, w tym modele IONIQ 3, IONIQ 5, KONA oraz i20.

Na początku działalności Amazon Autos będą również dostępne używane samochody grupy dealerskiej Vertu Motors. Amazon oświadczył, że w najbliższych miesiącach ogłosi nowe marki i dealerów, którzy dołączą do usługi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Finalizacja transakcji przez dealerów

Klienci będą mogli przeglądać samochody na Amazon.co.uk, widzieć ceny z góry, rezerwować auto, otrzymywać szacunkową wycenę obecnego samochodu oraz zapoznawać się z opcjami finansowania. Sama transakcja zakupu będzie jednak finalizowana w salonie dealerskim.

Ceny samochodów będą ustalane przez dealerów. Amazon Autos uruchomiono w Stanach Zjednoczonych w grudniu 2024 roku i od tego czasu usługa rozszerzyła się na ponad 150 miast, poinformowała firma.

Czytaj nas na