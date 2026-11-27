Amerykanin Ilia Malinin pobił rekord świata w programie krótkim — Channel NewsAsia
Amerykański łyżwiarz figurowy Ilia Malinin ustanowił rekord świata w programie krótkim podczas zawodów NHK Trophy w Tokio w Japonii. Trzykrotny mistrz świata zdobył 114,81 pkt, przewyższając wynik swojego rodaka Nathana Chena — 113,97 pkt, ustanowiony na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku.
Nowy rekord w Tokio
Malinin zaprezentował rekordowy występ 27 listopada. Jak podaje Channel NewsAsia, poprzedni rekord życiowy 21-letniego sportowca w programie krótkim wynosił 111,29 pkt.
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Praca nad artyzmem
W okresie międzysezonowym Malinin poświęcał znaczną uwagę prezentacji programu, umiejętnościom łyżwiarskim i interpretacji muzycznej. Publikacja zaznacza, że jego występ na NHK Trophy pokazał postęp artystyczny, nad którym łyżwiarz figurowy pracował w ostatnich miesiącach. Łączył tę pracę ze swoim technicznym mistrzostwem.