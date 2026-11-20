W Stanach Zjednoczonych kancelaria prawna Kirkland & Ellis oświadczyła, że po zawarciu porozumienia z Białym Domem administracja prezydenta Donalda Trumpa prosiła ją o wykonywanie nieodpłatnej pracy prawnej przy jego osobistych projektach. Chodziło między innymi o proponowany łuk triumfalny w Waszyngtonie oraz zmianę nazwy Kennedy Center, informuje UPI.

Nieodpłatna praca dla administracji

W liście do demokratycznych senatorów Richarda Blumenthala i Adama Schiffa, a także członka Izby Reprezentantów Jamiego Raskina, firma podała, że po porozumieniu zawartym w kwietniu 2025 roku wykonała ponad 6400 godzin nieodpłatnej pracy w sprawach administracji. Kirkland & Ellis oszacowała jej wartość na niemal 11,8 mln dolarów.

Według firmy pracowała ona dla Departamentu Handlu, Departamentu Obrony, Poczty Stanów Zjednoczonych oraz Amerykańskiej Międzynarodowej Korporacji Finansowania Rozwoju. List podpisała zewnętrzna doradczyni prawna Kirkland & Ellis Beth Wilkinson.

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Odrzucenie części wniosków

Kirkland & Ellis poinformowała, że odrzuciła prośby administracji o nieodpłatne reprezentowanie osób trzecich. Wśród nich były grupa weteranów popierająca budowę łuku, a także naukowcy w sporze sądowym dotyczącym stanowiska administracji w sprawie zmian klimatu.

Po powrocie Trumpa do Białego Domu jego administracja wydała zarządzenia wymierzone w ponad sześć dużych kancelarii prawnych. Wśród zastosowanych środków znalazły się zawieszenie dopuszczeń do informacji niejawnych, wycofanie federalnych kontraktów oraz, w niektórych przypadkach, ograniczenie dostępu do budynków federalnych.

Część firm zaskarżyła te działania, twierdząc, że prezydent wykorzystał swoje uprawnienia przeciwko politycznym przeciwnikom. Inne, w tym Kirkland & Ellis, zawarły porozumienia przewidujące łącznie niemal 1 mld dolarów zobowiązań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej.

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