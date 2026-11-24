Jak informuje Channel NewsAsia, amerykańska firma Dell Technologies 24 listopada po raz trzeci w tym roku podniosła roczne prognozy przychodów i zysku. Po rekordowym kwartale spółka oczekuje, że w roku fiskalnym 2027 jej przychody osiągną 202 mld dolarów, wobec wcześniejszego celu na poziomie 192 mld dolarów. Jest to również więcej niż średnia prognoza analityków wynosząca 194,48 mld dolarów, opracowana przez LSEG.

Nowe prognozy Dell

Dell podniósł prognozę rocznych przychodów z serwerów zoptymalizowanych pod kątem sztucznej inteligencji z 74 mld dolarów do 78 mld dolarów. Prognoza skorygowanego zysku na akcję wzrosła z 25,50 dolara do 29,68 dolara. Spółka prognozuje również przychody i zysk w czwartym kwartale powyżej szacunków analityków.

Dyrektor operacyjny Dell Jeff Clarke oświadczył, że większość zysku i wzrostu spółki zapewnia dział Infrastructure Solutions Group, do którego należą działalność serwerowa i systemy przechowywania danych. Według niego ponad 7 500 klientów wdraża Dell AI Factories — kompleksy łączące serwery, magazyny danych, sprzęt sieciowy i oprogramowanie do tworzenia oraz działania modeli AI.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rekordowe zamówienia na serwery

Na koniec trzeciego kwartału, który zakończył się 30 października, portfel zamówień Dell na serwery AI osiągnął rekordowe 132,3 mld dolarów. W tym trzymiesięcznym okresie spółka otrzymała nowe zamówienia o wartości 60,2 mld dolarów.

Kwartalne przychody Dell wyniosły rekordowe 54,94 mld dolarów, przewyższając średnią ocenę analityków na poziomie 49,32 mld dolarów. Skorygowany zysk na akcję osiągnął 9,45 dolara wobec oczekiwanych 6,59 dolara. Przychody Infrastructure Solutions Group niemal się potroiły, do 41,97 mld dolarów. Jednocześnie przychody działu komputerów osobistych wzrosły o około 3%, do 12,89 mld dolarów, po 20-procentowym wzroście w poprzednim kwartale.

Rada dyrektorów Dell zatwierdziła również dodatkowe upoważnienie do skupu akcji własnych o wartości 25 mld dolarów.

Czytaj nas na