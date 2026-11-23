Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne (ACS) zaktualizowało zalecenia dotyczące badań przesiewowych raka prostaty w USA. Mężczyznom z podwyższonym ryzykiem zaleca się coroczne badanie krwi na antygen swoisty dla prostaty (PSA) w wieku od 45 do 69 lat, natomiast mężczyznom ze średnim ryzykiem — wykonywanie tego testu co dwa lata w wieku od 50 do 69 lat.

Jak podaje ScienceAlert, jest to pierwsza aktualizacja zaleceń ACS od 2010 roku. Wcześniej towarzystwo nie zalecało bezpośrednio regularnych badań przesiewowych, lecz radziło mężczyznom podejmować świadomą decyzję wspólnie z lekarzem.

Komu zaleca się coroczne badania

ACS zalicza do grupy podwyższonego ryzyka czarnoskórych mężczyzn, a także nieczarnoskórych mężczyzn z wyraźnym rodzinnym wywiadem raka prostaty. Dla nich przewidziano coroczne badanie PSA od 45. roku życia.

W wieku od 70 do 74 lat należy dokładnie rozważyć potencjalne korzyści i ryzyko badań przesiewowych. Po 75. roku życia badania przesiewowe nie są zalecane, ponieważ ryzyko leczenia może przewyższać prawdopodobne korzyści w przypadku raka prostaty, który często rozwija się powoli.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rola testu PSA

Test PSA określa poziom białka wytwarzanego przez gruczoł krokowy. Podwyższony wynik nie zawsze oznacza raka, ponieważ może być spowodowany innymi niegroźnymi stanami. Jednocześnie w ciągu ostatniej dekady poprawiły się metody dalszej diagnostyki, w tym MRI, co pozwala dokładniej wykorzystywać poziom PSA jako wczesny wskaźnik.

Główny autor raportu, epidemiolog nowotworów Robert Smith, oświadczył, że obecnie istnieją silniejsze dowody na korzyści z testowania PSA dla wczesnego wykrywania choroby. ACS zaangażowało również trzy zewnętrzne grupy do komputerowego modelowania optymalnego wieku i częstotliwości badań przesiewowych, z uwzględnieniem liczby biopsji, nadrozpoznawalności i uratowanych istnień.

Według szacunków ACS w USA w 2026 roku oczekuje się 333 830 diagnoz raka prostaty i 36 320 zgonów z powodu tej choroby. Organizacja poinformowała, że będzie nadal analizować zalecenia wraz z pojawianiem się nowych danych naukowych i danych dotyczących pacjentów.

Czytaj nas na