W Stanach Zjednoczonych Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne zaktualizowało zalecenia dotyczące badań przesiewowych raka prostaty. Organizacja radzi, aby mężczyźni w wieku od 50 do 69 lat o średnim ryzyku zachorowania regularnie poddawali się badaniom, informuje The Hill.

Komu zaleca się coroczne badania przesiewowe

Towarzystwo zaleca coroczne badania przesiewowe od 45. roku życia czarnoskórym mężczyznom, a także mężczyznom z wyraźną rodzinną historią raka prostaty. Mężczyznom w wieku od 70 do 74 lat zaleca się indywidualne podejmowanie decyzji o kontynuowaniu badań.

Towarzystwo opublikowało zaktualizowane wytyczne 12 listopada. Określają one grupy wiekowe i grupy ryzyka, którym zaleca się regularne testy w kierunku raka prostaty.

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Badanie krwi na PSA

Pełniąca obowiązki głównej dyrektorki ds. pacjentów Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego Shanti Sivendran powiedziała, że badanie krwi na PSA może pomóc wykryć agresywne formy raka i rozpocząć skuteczne leczenie. Według niej zmiany o niższym ryzyku można bezpiecznie kontrolować poprzez uważną aktywną obserwację.

Temat raka prostaty przyciągnął również uwagę polityczną w Stanach Zjednoczonych po tym, jak u byłego prezydenta Joe Bidena w maju 2025 roku zdiagnozowano agresywną formę choroby z przerzutami do kości. Lekarze informowali, że guz był hormonowrażliwy, co umożliwia skuteczne kontrolowanie choroby. Biden zakończył leczenie w październiku 2025 roku.

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