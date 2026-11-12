Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne zaktualizowało zalecenia dotyczące badań przesiewowych w kierunku raka prostaty w USA. Zaleca ono, aby mężczyźni w wieku od 50 do 69 lat badali poziom antygenu swoistego dla prostaty (PSA) we krwi co dwa lata, informuje STAT News.

Grupy podwyższonego ryzyka

Autorzy zaleceń szczególnie podkreślają znaczenie takich badań dla mężczyzn z podwyższonym ryzykiem. Do tej grupy zaliczono czarnoskórych mężczyzn, a także osoby ze znaczącą historią raka prostaty w rodzinie.

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Eksperci mają nadzieję, że aktywniejsze monitorowanie pomoże zmniejszyć liczbę czarnoskórych pacjentów, u których nowotwór jest wykrywany w późnych stadiach. Źródło wskazuje, że grupa ta jest nieproporcjonalnie reprezentowana wśród zgonów z powodu raka prostaty.

Zaktualizowana rola PSA

Aktualizacja zaleceń świadczy o ponownym zainteresowaniu specjalistów PSA jako biomarkerem. Wcześniej wskaźnik ten stracił popularność z powodu niewystarczającej swoistości, jednak ostatnie badania ponownie wzmocniły jego pozycję wśród specjalistów.

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