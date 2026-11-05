Amerykańskie wydanie internetowe Salon, znane z materiałów o polityce, sztuce i kulturze, ogłosiło zamknięcie po 31 latach działalności. Jego model wydawniczy nie jest już zrównoważony w warunkach istotnych zmian w niezależnym dziennikarstwie cyfrowym, podaje The Guardian.

Przyczyna zamknięcia

W oświadczeniu Salon zaznaczono, że wydanie było nie tylko stroną internetową, lecz także wyobrażeniem o możliwościach dziennikarstwa, które powstało w czasach, gdy internet wciąż pozostawał słabo poznaną przestrzenią. Redakcja poinformowała, że podjęła tę decyzję po dokładnym rozważeniu i przyznała, że wiadomość ta zasmuci wielu czytelników.

O zamknięciu poinformowano kilka tygodni przed rocznicą założenia Salon, która przypada 20 listopada. Redakcja podziękowała dziennikarzom, redaktorom, fotografom, producentom, projektantom, zespołom biznesowym i innym pracownikom, którzy pracowali w wydaniu w różnych latach.

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Historia Salon

Salon założono w San Francisco w 1995 roku. W latach 2000. większość personelu redakcyjnego przeniosła się do Nowego Jorku. Columbia Journalism Review w 2011 roku nazwał Salon najstarszym internetowym wydaniem o tematyce ogólnej.

W latach 90. Salon zdobył szereg wyróżnień: magazyn Time nazwał go stroną roku w 1996 roku, a BusinessWeek uznał za najlepszą stronę w 1997 roku. W oświadczeniu wydanie podsumowało, że głównymi rezultatami jego 31-letniej działalności były dziennikarstwo, idee, głosy, dyskusje i społeczność czytelników.

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