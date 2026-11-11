Sześć myśliwców piątej generacji F-35A Sił Powietrznych USA po raz pierwszy działało z indyjskiej bazy lotniczej podczas wielonarodowych ćwiczeń Tarang Shakti 2026 w Dźodhpurze w stanie Radżastan. Manewry trwały od 26 września do 12 października. Informuje o tym The War Zone.

Udział zagranicznych sił powietrznych

26 września do Dźodhpuru przybyło sześć F-35A z 13. Eskadry Myśliwskiej, stacjonującej w Misawie w Japonii, a także ponad 200 amerykańskich żołnierzy. Wsparcie zapewniał samolot tankowania powietrznego KC-135R z Kadena.

Łącznie jednostki lotnicze na ćwiczenia skierowało siedem zagranicznych sił powietrznych. Francja, Zjednoczone Emiraty Arabskie i USA użyły myśliwców. Australia, Bangladesz, Niemcy i Sri Lanka wysłały samoloty transportowe lub specjalnego przeznaczenia.

Indyjskie Siły Powietrzne zaangażowały samoloty Rafale, Mirage 2000, Jaguar, Tejas, MiG-29 i Su-30MKI. Według ich danych podczas ćwiczeń wykonano ponad 800 lotów, a łączny nalot wyniósł około 600 godzin. W najintensywniejszych epizodach w powietrzu znajdowało się jednocześnie do 80 samolotów.

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Ćwiczenia w warunkach przeciwdziałania obrony powietrznej

Loty rozpoczęły się 27 września od lotów zapoznawczych i podstawowych manewrów walki powietrznej na bliskim dystansie: najpierw jeden na jednego, a następnie dwóch na jednego. Od 30 września uczestnicy przeszli do fazy wykorzystania dużych grup lotnictwa w warunkach zagrożeń poza zasięgiem widzialności oraz przeciwdziałania systemów obrony powietrznej dalekiego zasięgu.

Zastępca szefa sztabu Indyjskich Sił Powietrznych, marszałek lotnictwa Ashutosh Dixit, nie ujawnił szczegółów zadań F-35. Zaznaczył, że wynik walki powietrznej zależy nie tylko od generacji samolotu, ale także od wyszkolenia, współdziałania sieciowego i uzbrojenia. Strona indyjska informowała również o opracowywaniu własnych środków wykrywania samolotów piątej generacji oraz wsparciu programu perspektywicznego indyjskiego myśliwca AMCA.

Podczas wydarzeń końcowych nad Dźodhpurem przeleciała mieszana grupa samolotów: indyjski Su-30MKI prowadził formację, w której F-35 leciał obok Tejasa, a francuski Rafale — z emirackim F-16.

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