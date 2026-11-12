Amerykańskie myśliwce stealth F-35B stacjonujące w Japonii tymczasowo wykonywały w październiku loty z bazy lotniczej Kunsan w mieście Gunsan w Korei Południowej. Poinformował o tym Korea Herald, powołując się na System Dystrybucji Informacji Wizualnej Departamentu Obrony USA.

Zbieg okoliczności z ćwiczeniami Keen Sword

Chodzi o samoloty 533. Eskadry Myśliwsko-Szturmowej Korpusu Piechoty Morskiej USA, należącej do 12. Grupy Lotniczej 1. Skrzydła Lotniczego Piechoty Morskiej. Baza lotnicza Kunsan jest wspólną bazą sił powietrznych Korei Południowej i USA: stacjonują tam 38. Grupa Myśliwska Korei Południowej oraz 8. Skrzydło Myśliwskie Sił Powietrznych USA.

Rozmieszczenie zbiegło się w czasie z amerykańsko-japońskimi ćwiczeniami Keen Sword, które trwały od 19 do 29 października. W manewrach uczestniczyło około 45 tys. żołnierzy Japońskich Sił Samoobrony oraz 12 tys. amerykańskich wojskowych. Ćwiczenia odbywają się co dwa lata, aby zwiększać interoperacyjność i gotowość bojową wojsk USA i Japonii w obliczu regionalnych wyzwań bezpieczeństwa.

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Stanowisko Sił USA w Korei

533. Eskadra stacjonuje w bazie lotniczej Beaufort w Karolinie Południowej i we wrześniu przybyła rotacyjnie do bazy Iwakuni w Japonii. Brała także udział we wspólnych południowokoreańsko-amerykańskich ćwiczeniach lotniczych Freedom Flag, które odbywały się od 26 października do 6 listopada.

Siły USA w Korei oświadczyły, że takie przemieszczenia są zwykłą praktyką i nie są związane z jednymi konkretnymi ćwiczeniami. W Seulu jednocześnie istnieją obawy, że amerykańskie obiekty wojskowe w Korei Południowej mogłyby potencjalnie wspierać operacje związane z Chinami, w tym w przypadku kryzysu wokół Tajwanu. Południowokoreańscy wojskowi nie uczestniczyli w Keen Sword, ponieważ Japonia nie zaprosiła ich do ćwiczeń.

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