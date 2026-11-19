W Stanach Zjednoczonych amerykański bank JPMorgan Chase poinformował, że celem cyberataku były zewnętrzne firmy świadczące mu usługi. Według wstępnych wyników dochodzenia napastnicy mogli uzyskać dostęp do określonych danych marketingowych przechowywanych przez tych dostawców.

Jakie dane mogły być dostępne

Jak podaje Channel NewsAsia, rzecznik banku powiedział, że dane te mogły obejmować imiona i nazwiska oraz adresy e-mail niektórych klientów banku. Jak zaznaczył, wniosek ten wyciągnięto na podstawie wyników dochodzenia dostępnych w chwili wydania oświadczenia.

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Związek z zakłóceniami

JPMorgan poinformował również, że incydent nie był związany z zakłóceniami w obsłudze, których niektórzy klienci doświadczyli wcześniej w tym tygodniu. Komunikat banku opublikowano w czwartek, 19 listopada 2026 roku. W materiale JPMorgan Chase określono jako największego kredytodawcę w Stanach Zjednoczonych.

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