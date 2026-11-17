Amerykański bank Wells Fargo poinformował o posiadaniu 49,58 mln akcji iShares Bitcoin Trust, bitcoinowego funduszu spółki BlackRock. Na koniec września ich wartość wynosiła 2,35 mld USD, podaje CoinDesk.

Liczba akcji wzrosła dwukrotnie

Pod koniec czerwca Wells Fargo informował o 24,4 mln akcji funduszu, wycenionych na około 812 mln USD. Tym samym w ciągu kwartału liczba zadeklarowanych akcji wzrosła o 103%, a ich wartość w dolarach niemal się potroiła.

Różnica między tempem wzrostu liczby akcji a ich wartości wynika nie tylko z zakupów, lecz także ze wzrostu ceny bitcoina. Według danych BlackRock między 30 czerwca a 30 września bitcoin zdrożał o około 42%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ekspozycja na około 28 tys. bitcoinów

Biorąc pod uwagę kwartalny raport BlackRock, w którym wskazano 801 033 BTC w funduszu przy 1,415 mld wyemitowanych akcji, pakiet Wells Fargo odpowiadał pośredniej ekspozycji na około 28 070 bitcoinów.

Jednocześnie dane te nie oznaczają, że cały pakiet należy do samego banku. Sprawozdawczość obejmuje papiery wartościowe zadeklarowane przez Wells Fargo i powiązanych z nim zarządzających inwestycjami, w tym aktywa, którymi zarządzają dla klientów. Dokument nie ujawnia ostatecznych właścicieli wszystkich akcji.

Według zbiorczych danych z raportów 13F Wells Fargo był największym zadeklarowanym posiadaczem akcji funduszu wśród zarządzających inwestycjami, wyprzedzając Millennium Management, Jane Street i Morgan Stanley. Ujawnione dane odzwierciedlają stan na 30 września i nie pokazują, czy po tej dacie pozycje uległy zmianie.

Czytaj nas na