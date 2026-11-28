Amerykański łyżwiarz figurowy Ilia Malinin zwyciężył w turnieju NHK Trophy w Tokio. W programie dowolnym trzykrotny mistrz świata popełnił błąd przy pierwszym skoku, jednak utrzymał prowadzenie i zakończył zawody z łącznym wynikiem 305,31 punktu.

Cztery poczwórne skoki

Jak informuje Channel NewsAsia, 21-letni Malinin wykonał cztery poczwórne skoki i otrzymał za program dowolny 190,50 punktu. Jednocześnie na początku występu obniżył trudność planowanego poczwórnego skoku do podwójnego.

Dzień wcześniej, w programie krótkim, Malinin pobił rekord świata należący do Nathana Chena. W programie dowolnym jego występ był mniej pewny niż 24 godziny wcześniej, ale przewaga punktowa wystarczyła do zwycięstwa.

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Zmiany w walce o medale

Francuz Kevin Aymoz, który po programie krótkim był trzeci, awansował na drugą pozycję i zdobył srebro z wynikiem 270,49 punktu. Brązowy medal wywalczył Szwajcar Lukas Britschgi — 266,02 punktu.

Japończyk Shun Sato, który przed programem dowolnym zajmował drugie miejsce, popełnił serię błędów i ostatecznie spadł na ósmą pozycję przed własną publicznością.

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