Amerykański ubezpieczyciel Allstate od poniedziałku doświadcza awarii technicznej, przez którą klienci w całym kraju nie mogą zalogować się na swoje konta, przeglądać danych polis, składać wniosków o odszkodowanie ani opłacać rachunków. Problem dotknął strony internetowej firmy oraz jej aplikacji mobilnej.

Usługi pozostają niedostępne

Jak podaje TechCrunch, użytkownikom próbującym zalogować się na stronie Allstate wyświetla się komunikat o niedostępności usług. Firma zaznacza, że pracuje nad jak najszybszym przywróceniem dostępu.

Według serwisu Downdetector użytkownicy zaczęli zgłaszać usterkę w poniedziałek rano. Na moment publikacji Allstate nie opublikowało oficjalnego oświadczenia dotyczącego przyczyn incydentu ani terminu jego usunięcia. Lokalni agenci ubezpieczeniowi otrzymują tymczasem telefony i e-maile od klientów, którzy nie mogą korzystać z internetowych usług firmy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W serwisie X Allstate prawdopodobnie wykorzystuje automatyczne odpowiedzi na skargi klientów i prosi ich o wysłanie firmie prywatnej wiadomości z dodatkowymi informacjami.

Awaria przed świętami

Zakłócenia nastąpiły przed Świętem Dziękczynienia w USA, jednym z największych okresów podróży w kraju. Z powodu niedostępności aplikacji klienci Allstate mogą nie być w stanie skontaktować się z ubezpieczycielem samochodowym, aby złożyć wniosek lub otrzymać pomoc drogową za pośrednictwem usługi cyfrowej.

Wcześniej w tym miesiącu pojawiły się doniesienia, że Allstate rzekomo rozważa redukcję zatrudnienia o nawet 10% w ramach dążenia do zwiększenia efektywności za pomocą sztucznej inteligencji. Firma nie potwierdziła tych informacji, które opierały się na danych z anonimowych źródeł.

Czytaj nas na