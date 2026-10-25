Prokuratura prefektury Okinawa w Japonii 25 października oskarżyła 20-letniego amerykańskiego żołnierza piechoty morskiej Devina Jacoba Ballarda o zabójstwo i rabunek 39-letniej kobiety w mieście Naha. Poinformował o tym The Japan Times.

Okoliczności oskarżenia

Zgodnie z aktem oskarżenia i innymi źródłami gazety Ballard miał udusić kobietę przewodem telefonicznym w pokoju hotelowym. Według śledczych doszło do tego 3 października, mniej więcej między 02:10 a 04:15. Zarzuca mu się również zabranie plecaka, w którym znajdowały się portfel i inne rzeczy należące do ofiary.

Przedstawiciele prokuratury okręgowej w Nahie nie poinformowali, czy Ballard przyznał się do postawionych zarzutów. Służy on w bazie lotniczej Korpusu Piechoty Morskiej USA Futenma w mieście Ginowan.

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Dane śledztwa

Według źródeł kobieta zameldowała się w hotelu z mężczyzną około godziny 02:10, ale nie opuściła pokoju do czasu wymeldowania. Około 04:15 pracownik hotelu wszedł do pokoju i znalazł jej ciało.

Kamery monitoringu zarejestrowały mężczyznę z plecakiem, który miał cechy podobne do Ballarda, w tym tatuaże na obu rękach. Plecak znaleziono później w pobliżu hotelu. Tego samego dnia około 11:30 policja prefektury Okinawa zatrzymała Ballarda na ulicy w mieście Okinawa pod zarzutem zabójstwa i rabunku.

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