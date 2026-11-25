Amnesty International wezwała Międzynarodowy Trybunał Karny do zbadania możliwego popełnienia ludobójstwa przez izraelskich urzędników w Strefie Gazy w Palestynie od października 2023 roku. Organizacja praw człowieka oświadczyła, że działania Izraela, w jej ocenie, utrudniały dostęp do leczenia niepłodności i przyczyniały się do komplikacji ciążowych. Informuje o tym France 24.

Ustalenia obrońców praw człowieka

W raporcie opublikowanym w Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet Amnesty opisała skutki wojny dla zdrowia fizycznego, psychicznego i reprodukcyjnego kobiet w Gazie. Sekretarz generalna organizacji Agnès Callamard oświadczyła, że od października 2023 roku do października 2026 roku działania Izraela ograniczały dostęp do leczenia niepłodności i przyczyniały się do komplikacji ciążowych, w tym poronień i martwych urodzeń.

Amnesty wyraziła poważne zaniepokojenie, że takie skutki mogły być zamierzone, ale zaznaczyła, że nie może stwierdzić tego kategorycznie. Organizacja zwraca się do MTK o uwzględnienie w śledztwie przestępstw uwarunkowanych płcią oraz szkód dla zdrowia reprodukcyjnego. Zgodnie z Konwencją ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa środki mające na celu zapobieganie urodzeniom dzieci w określonej grupie mogą stanowić akt ludobójstwa, jeżeli są podejmowane z zamiarem całkowitego lub częściowego zniszczenia tej grupy.

Raport opiera się między innymi na 228 wywiadach. Dwóch ratowników medycznych opowiedziało o dwóch przypadkach na początku 2026 roku, gdy w obu przypadkach, kilkaset metrów od tak zwanej Żółtej Linii, pod ostrzał dostały się kobieta tuż przed porodem oraz karetka pogotowia, która przyjechała po nią. Amnesty powiązała również niedobory sprzętu, środków znieczulających i leków z izraelskimi ograniczeniami pomocy humanitarnej, które, w jej ocenie, przyczyniły się do wzrostu śmiertelności matek i noworodków.

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Stan opieki medycznej i odpowiedź Izraela

Według ministerstwa zdrowia Gazy liczba żywych urodzeń w pierwszej połowie 2025 roku była o około 41% niższa niż w 2022 roku. ONZ odnotowała również spadek liczby porodów w pierwszym półroczu 2026 roku w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Przed wojną w Gazie działało co najmniej dziewięć klinik świadczących usługi zapłodnienia in vitro, jednak obecnie żadna z nich nie prowadzi takiego leczenia. Amnesty oświadczyła, że zniszczono tysiące zamrożonych embrionów, plemników i komórek jajowych.

Izraelski organ COGAT, odpowiedzialny za sprawy cywilne na terytoriach palestyńskich, odrzucił ustalenia Amnesty, nazywając je powielaniem fałszywych narracji Hamasu. COGAT oświadczył, że od początku wynegocjowanego przy mediacji USA zawieszenia broni w październiku 2025 roku do Gazy dostarczono ponad 27 tys. ton sprzętu medycznego i leków, a także że działało tam 35 szpitali, w tym placówki zdrowia kobiet i medycyny reprodukcyjnej.

Amnesty poinformowała również, że znalazła dowody wykorzystywania szpitali przez palestyńskie ugrupowania zbrojne do przetrzymywania zakładników lub torturowania Palestyńczyków. Jednocześnie organizacja oświadczyła, że nie znalazła dowodów na poparcie izraelskich twierdzeń o wykorzystywaniu szpitali jako centrów dowodzenia Hamasu.

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