Amnesty International potępiła ataki na konwoje wyborcze Afrykańskiego Kongresu Demokratycznego (ADC) w stanie Kebbi w Nigerii. Wśród zaatakowanych był konwój kandydata ADC na prezydenta Atiku Abubakara, podaje Premium Times Nigeria.

Atak w okręgu Argungu

Organizacja praw człowieka oświadczyła, że przeanalizowała nagrania wideo dokumentujące skoordynowane ataki uzbrojonych grup. Według Amnesty International napastnicy blokowali drogi, bili przedstawicieli opozycji maczetami i poważnie uszkadzali pojazdy uczestników kampanii.

Na jednym ze zweryfikowanych nagrań z obszaru samorządu lokalnego Argungu, jak twierdzi organizacja, widać osoby, które określiła jako domniemanych napastników politycznych, ścigające przedstawicieli opozycji, bijące ich i niszczące pojazdy. Napastnicy rzucali również kamieniami i butelkami w konwoje; byli uzbrojeni w noże i maczety.

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Atak na przedstawicieli mediów

Amnesty International poinformowała, że napastnicy zaatakowali również pracowników mediów towarzyszących kampanii politycznej. Według organizacji zniszczono kamery i sprzęt transmisyjny. Obrońcy praw człowieka uważają, że mogła to być próba uniemożliwienia dokumentowania przemocy.

Organizacja powiązała incydent w Kebbi z niedawnym krwawym starciem wymierzonym w uczestników kampanii ADC w sąsiednim stanie Sokoto. Amnesty International stwierdziła, że takie ataki utrudniają korzystanie z praw do wolności zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń.

Obrońcy praw człowieka skrytykowali również nigeryjskie służby bezpieczeństwa i władze federalne za, w ich ocenie, niezdolność do zapobiegania atakom na zgromadzenia opozycji lub ich powstrzymania. Wezwali władze do natychmiastowego zbadania ataku w Kebbi, pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców i sponsorów oraz zagwarantowania ochrony wszystkim siłom politycznym niezależnie od przynależności partyjnej.

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