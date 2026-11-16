Dodanie energetyki wiatrowej do elektrowni słonecznych i systemów magazynowania energii może niemal o 20% obniżyć koszt niezawodnych dostaw energii elektrycznej. Do takiego wniosku doszedł think tank Ember w analizie przygotowanej wspólnie z Globalną Radą Energetyki Wiatrowej, informuje Electrek.

Według szacunków Ember mediana kosztu pokrycia 90% zapotrzebowania na energię elektryczną za pomocą generacji słonecznej i baterii wynosi 105 dolarów za MWh. Po dodaniu wiatru wskaźnik ten spada do 86 dolarów za MWh. Medianę kosztu pokrycia całego zapotrzebowania energią słoneczną i wiatrową z wykorzystaniem baterii oraz niewielkiego zasobu rezerwowego oszacowano na 89 dolarów za MWh.

Mniejsze zapotrzebowanie na magazyny energii

Generacja słoneczna i wiatrowa zmienia się o różnych porach dnia i w różnych sezonach, dlatego jedna może kompensować spadek produkcji drugiej. Ogranicza to potrzebę magazynowania energii elektrycznej w bateriach podczas długotrwałych okresów niskiej generacji słonecznej.

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W obliczeniach modelowych dla USA dodanie wiatru zmniejszyło zapotrzebowanie na baterie do pokrycia 90% popytu z wolumenu odpowiadającego 20 godzinom zużycia energii elektrycznej do 12 godzin. Taki sam wynik uzyskano dla Europy, a dla Chin wskaźnik zmniejszył się z 18 do 12 godzin.

Alternatywa dla planowanych elektrowni cieplnych

Ember zauważa również, że po uwzględnieniu generacji wiatrowej regiony odpowiadające za 75% światowego popytu na energię elektryczną mogą pokryć 90% tego popytu za mniej niż 100 dolarów za MWh. W przypadku połączenia wyłącznie energetyki słonecznej i baterii wskaźnik ten wynosi 50%.

Analitycy zidentyfikowali 845 GW planowanych na świecie mocy elektrowni węglowych i gazowych. Dodanie wiatru zwiększa udział tych projektów zlokalizowanych w regionach, gdzie energia słoneczna, wiatrowa i magazyny energii mogą pokryć 90% popytu za mniej niż 100 dolarów za MWh, z 71% do 90%. W Chinach generacja wiatrowa dodaje kolejne 91 GW planowanych mocy węglowych i gazowych do zakresu, w którym źródła odnawialne kosztują mniej.

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