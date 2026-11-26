W USA i na światowych rynkach 26 listopada indeksy giełdowe przeważnie rosły, mimo pesymistycznych prognoz dla amerykańskiego rynku. Analityk firmy inwestycyjnej Panmure Liberum Joachim Klement oświadczył, że sprzedał wszystkie akcje ze swojego osobistego portfela inwestycyjnego z powodu ryzyka zakrojonej na szeroką skalę bessy, informuje Fortune.

Klement uważa, że spadek S&P 500 może przekroczyć 30%. Jego prognoza na 2027 rok zakłada spadek indeksu do 5000 punktów. Analityk zwrócił również uwagę, że S&P 500 jest notowany poniżej swojej 200-dniowej średniej kroczącej.

Inflacja i możliwa podwyżka stóp

Wśród powodów do niepokoju analitycy wskazują inflację w USA. Indeks wydatków na konsumpcję osobistą, który Rezerwa Federalna preferuje przy ocenie inflacji, wzrósł w październiku o 3,8% w ujęciu rocznym po 3,7% miesiąc wcześniej.

Analitycy Daiwa Capital Markets Lawrence Werther i Brendan Stewart nazwali ten wskaźnik niepożądanie wysokim. Prezes Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku John Williams powiedział w przemówieniu, że regulator musi nadal działać, aby przywrócić inflację do docelowego poziomu 2%.

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Dyrektor inwestycyjny Northlight Asset Management Chris Zaccarelli zauważył, że PKB USA wzrósł o 4,3%, co świadczy o dobrej kondycji gospodarki. Analitycy Jefferies Thomas Simons i Blake Birkins poinformowali, że liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych była bliska trzyletniego minimum, a długoterminowy trend tych wniosków spadał.

Wzrosty na światowych giełdach

Mimo pesymistycznych ocen europejskie i azjatyckie indeksy giełdowe rosły. Europejski Stoxx 600 zyskał 2%, a brytyjski FTSE 100 — 1,77%. Japoński Nikkei 225 wzrósł o 0,86%, południowokoreański KOSPI — o 0,29%, indyjski Nifty 50 — o 0,25%, a chiński CSI 300 — o 0,06%.

Amerykańskie giełdy były zamknięte z powodu Święta Dziękczynienia, jednak kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0,66%, a kontrakty na Nasdaq 100 — o 0,63%. Akcje Nvidii w handlu posesyjnym zdrożały o 1,29%. Do zamknięcia amerykańskiego rynku dzień wcześniej 372 spółki wchodzące w skład S&P 500 zakończyły sesję wzrostami, a indeks równoważony zyskał 0,82%.

Cena ropy Brent wzrosła do 96 dolarów za baryłkę, a bitcoin był notowany na poziomie 60 212 dolarów.

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