Sholto David z Arbroath w Wielkiej Brytanii wykrył 230 doniesień o tak zwanych fantomowych białkach w 221 artykułach naukowych opublikowanych od 2004 roku. W pracach tych autorzy odnotowali białka w genetycznie zmodyfikowanych liniach komórkowych, choć komórki nie mają genów potrzebnych do ich syntezy. O analizie, opublikowanej 21 października jako preprint w repozytorium Zenodo, informuje Nature.

Poszukiwanie anomalii w liniach komórkowych

David sporządził listę 20 powszechnych linii komórkowych z mutacjami lub delecjami genów, przez które nie mogą one wytwarzać określonych białek. Następnie przeszukiwał literaturę naukową za pomocą wyszukiwania tekstowego i obrazów Google, szukając przykładów western blotów — metody umożliwiającej identyfikację białek według masy cząsteczkowej.

Sprawdził również wcześniej zgromadzoną bazę 140 tysięcy artykułów, głównie z dziedziny biomedycyny, którą wcześniej pobrał i analizował pod kątem naruszeń integralności obrazów oraz innych problemów. Najczęstsze anomalie dotyczyły doniesień o ekspresji kaspazy-3 w linii komórkowej MCF-7 — odnotowano je w 49 artykułach. Linia MCF-7 nie ma genu kaspazy-3, białka uczestniczącego w śmierci komórki.

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W 47 pracach David wykrył doniesienia o ekspresji białka BAX w linii komórkowej Jurkat, a w 35 — białka sygnałowego STAT3 w linii PC-3.

Możliwe wyjaśnienia

Według Davida część takich przypadków mogą wyjaśniać niezamierzone błędy: błędna identyfikacja linii komórkowych, ich zanieczyszczenie innymi komórkami lub niewystarczająca swoistość przeciwciał, które mogły wiązać się z innym białkiem o takiej samej masie cząsteczkowej. Zaznaczył, że natrafił na te anomalie podczas innego projektu, który wykrył setki badań wykorzystujących niewłaściwe przeciwciała.

Innym możliwym wyjaśnieniem wskazanym przez Davida jest działalność firm, które przygotowują i sprzedają sfabrykowane rękopisy naukowe. Niektóre artykuły z wykrytymi anomaliami mają cechy takich prac, w tym powielone obrazy lub podobne szablony tekstowe, jednak odsetek tych publikacji nie został ustalony. Czasopisma podejmują działania w celu skorygowania literatury naukowej, w tym wycofują lub poprawiają prace. Genetyk nowotworów z Uniwersytetu w Uppsali Thierry Soussi stwierdził, że problem „nie zniknie” i może być jedynie „wierzchołkiem gigantycznej góry lodowej”.

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