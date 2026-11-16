W USA szef analiz rynku ropy naftowej w GasBuddy, Patrick De Haan, powiedział, że Amerykanie mogliby wcześniej odczuć spadek cen paliw, gdyby prezydent Donald Trump szybciej przyczynił się do złagodzenia napięć z Iranem. Jak informuje The Hill, w poniedziałek średnia cena benzyny w kraju wynosiła 3,81 dolara za galon, a oleju napędowego — nieco mniej niż 6 dolarów za galon.

Ocena analityka GasBuddy

De Haan odpowiedział na wpis użytkownika mediów społecznościowych, który powiązał niedawny spadek cen z działaniami Trumpa i jego prognozą, że energia stanie się tańsza po wyborach połówkowych. Analityk zauważył, że porozumienie z Iranem lub wcześniejsza poprawa sytuacji geopolitycznej mogły przyspieszyć spadek cen.

Według jego oceny przedłużająca się niepewność wokół Iranu i Cieśniny Ormuz utrzymywała wysokie ceny paliw dłużej, niż było to konieczne. Jednocześnie De Haan przyznał, że sygnał Trumpa z początku listopada o niechęci do eskalowania wojny po negocjacjach przyczynił się do potanienia paliw, wraz z zawieszeniem podatków od benzyny w niektórych stanach i czynnikami sezonowymi.

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Ceny i dodatkowe koszty

Wcześniej w tym miesiącu, w dniu wyborów, średnia cena benzyny w kraju osiągnęła rekordowe dla tego dnia 4,12 dolara za galon, a oleju napędowego — 6,28 dolara, wynika z danych GasBuddy, na które powołał się De Haan. Według wyliczeń jego wskaźnika America’s Added Fuel Cost Clock, od początku konfliktu Amerykanie wydali na benzynę i olej napędowy około 159 mld dolarów więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Z tej kwoty około 96 mld dolarów przypada na benzynę, a ponad 63 mld dolarów — na olej napędowy.

Trump i wiceprezydent USA J.D. Vance również stwierdzili, że wojna z Iranem wpłynęła na porażkę republikanów z demokratami w wyborach połówkowych.

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