Według oceny American Enterprise Institute oraz Institute for the Study of War Chiny mogą prowadzić na zachodnim Pacyfiku zakrojone na szeroką skalę, nieogłoszone ćwiczenia wojskowe symulujące izolację Tajwanu. Jak podaje Taipei Times, analitycy doszli do takiego wniosku we wspólnym raporcie opublikowanym w piątek. Ich zdaniem manewry te mogą być większe niż ćwiczenia Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej Justice Mission 2025.

Siły trzech dowództw

Z raportu wynika, że w możliwe ćwiczenia mogą być zaangażowane siły Wschodniego, Północnego i Południowego Dowództwa ChALW. Autorzy przypuszczają, że Chiny mogą ćwiczyć koordynację nawodnych okrętów bojowych wszystkich trzech dowództw przybrzeżnych w jednej operacji na odległych akwenach morskich.

W ubiegłym tygodniu sekretarz generalny Rady Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu Joseph Wu oświadczył, że na zachodnim Pacyfiku działało ponad 100 jednostek chińskiej marynarki wojennej i chińskiej straży przybrzeżnej.

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Dwa zgrupowania okrętów

W raporcie mowa jest o dwóch głównych zgrupowaniach chińskich sił między Tajwanem a jego kluczowymi partnerami, które mogły symulować operacje izolowania wyspy. Pierwsze składało się z czterech grup zadaniowych z trzech dowództw ChALW, działających między Tajwanem a Guamem. W ich skład wchodziła grupa uderzeniowa lotniskowca Liaoning, która według raportu przeszła na zachodni Pacyfik przez cieśninę Balabac na Filipinach w okresie od 23 października do ubiegłego poniedziałku.

Drugie zgrupowanie obejmowało co najmniej sześć jednostek chińskiej straży przybrzeżnej oraz nieustaloną liczbę okrętów chińskiej marynarki wojennej wokół Tajwanu. Również w ubiegły poniedziałek w pobliżu wyspy odnotowano 49 chińskich samolotów, w tym 36 lotów na południe od Tajwanu, które mogły wspierać cztery grupy zadaniowe na zachodnim Pacyfiku.

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