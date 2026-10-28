Analitycy śledzili 72 wojskowe i rządowe satelity agresorskiego państwa Rosji nad obiektami w Arabii Saudyjskiej, które w ostatnich miesiącach były celem ataków rakietowych i dronowych jemeńskich Huti oraz wspieranych przez Iran irackich ugrupowań paramilitarnych. The Moscow Times poinformował o tym, powołując się na Associated Press.

Dane z obserwacji satelitarnej

Założyciel genewskiej firmy AURORAH Geosignal Intelligence, Nawaf Obaid, powiedział AP, że on i jego współpracownicy śledzili te satelity od lipca do października. Jak zaznaczył, aparaty znajdowały się nad saudyjskimi obiektami przed atakami i po nich. Obaid oświadczył, że badacze stwierdzili całkowitą zgodność.

Wśród zaatakowanych obiektów znalazł się saudyjski rurociąg Wschód—Zachód, którego działanie trzeba było natychmiast wstrzymać po ataku we wrześniu. Za atakowano także bazę lotniczą Króla Fahda: w ubiegłym miesiącu trafiono tam włoski myśliwiec, podczas gdy znajdujący się w pobliżu saudyjski samolot nie ucierpiał.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Twierdzenia dotyczące danych wywiadowczych

Obaid zauważył, że precyzja uderzenia w bazę lotniczą Króla Fahda może wskazywać na gromadzenie i przekazywanie ważnych danych wywiadowczych do naprowadzania Huti i irackich ugrupowań. Według niego siły te nie mają własnych rozwiniętych możliwości prowadzenia rozpoznania.

Urzędnik poinformowany o saudyjskim śledztwie dotyczącym ostatnich ataków powiedział AP, że dowody wskazują na wykorzystanie rosyjskich satelitów do naprowadzania. Wysoki rangą przedstawiciel Huti, który wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości, przekazał agencji, że irańscy doradcy wojskowi bezpośrednio przekazują rosyjskie dane wywiadowcze.

Amerykańscy urzędnicy, w tym prezydent USA Donald Trump i szef Pentagonu Pete Hegseth, próbowali bagatelizować doniesienia o możliwej pomocy Rosji dla Iranu w atakach na siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie. W ubiegłym tygodniu Trump oświadczył, że według jego oceny Rosja robi bardzo niewiele albo zupełnie nic, aby pomóc Iranowi w wojnie.

Czytaj nas na