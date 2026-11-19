Naukowcy zintegrowali dane pojedynczych komórek z 42 typów guzów u ludzi i myszy oraz wykryli powtarzające się wzorce aktywności genów w komórkach nienowotworowych mikrośrodowiska guza. Poinformował o tym Nature, powołując się na badanie Januszyka i współautorów opublikowane w czasopiśmie Nature.

Wspólne cechy różnych guzów

Nowotwory powstające w różnych narządach różnią się organizacją komórkową, zmianami genetycznymi i przebiegiem. Jednocześnie analiza na dużą skalę wykazała wyraźne podobieństwo komórek nienowotworowych, które tworzą lokalne środowisko wewnątrz i wokół guza.

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W mikrośrodowisku guza komórki nowotworowe oddziałują z innymi komórkami. Badacze wykryli powtarzające się modele aktywności genów w komórkach odpornościowych i komórkach zrębowych, które uczestniczą w kształtowaniu struktury i funkcji tkanek.

Kierunek nowych badań

Wykryte prawidłowości mogą stać się punktem wyjścia do testowania terapii ukierunkowanych nie na same komórki nowotworowe, lecz na nienowotworowe składniki mikrośrodowiska guza. Autorka artykułu przeglądowego, Joanna Maria Kalucka, zaznacza, że takie podejście może potencjalnie być skuteczne w przypadku różnych typów nowotworów, jednak wymaga dalszych testów.

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