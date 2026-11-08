Naukowcy z Florida International University przeanalizowali 57 badań neuroobrazowych osób dorosłych i wykryli związek różnych zaburzeń snu z różnicami strukturalnymi w mózgu. Jak podaje ScienceDaily, wyniki opublikowano w czasopiśmie Scientific Reports.

Naukowcy porównali dwie duże grupy zaburzeń snu: dyssomnie i parasomnie. Do dyssomnii zaliczono między innymi bezsenność i bezdech senny — stany utrudniające zasypianie, utrzymanie snu lub pełną regenerację. Parasomnie obejmują lunatykowanie, zaburzenie koszmarów sennych i lęki nocne, którym towarzyszą nietypowe zdarzenia lub zachowania podczas snu.

Wspólne zmiany we wzgórzu

W obu grupach zaburzeń autorzy analizy wykryli związek ze zmniejszeniem wzgórza — głębokiej struktury mózgu uczestniczącej w przetwarzaniu informacji, utrzymywaniu uwagi i złożonym myśleniu. Zmiany dotyczyły również pulvinaru, części wzgórza, która pomaga kierować uwagę na ważne informacje i zapewnia kontrolę poznawczą.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Obszary te są połączone z większymi sieciami mózgowymi, które pomagają się koncentrować, podejmować decyzje i reagować na otoczenie. Badacze zauważyli, że różnice w takich systemach mogą wyjaśniać wolniejsze reakcje, trudności w podejmowaniu decyzji, a także większe prawdopodobieństwo błędów lub wypadków u osób z zaburzeniami snu.

Różnice w parasomniach

U osób z parasomniami analiza wykazała również zmiany w tylnej korze zakrętu obręczy — obszarze związanym z motywacją, podejmowaniem decyzji i regulacją emocji. Może to być powiązane z trudnościami dotyczącymi nastroju, zachowania lub kontroli emocjonalnej, które czasem towarzyszą lunatykowaniu, nawracającym koszmarom i lękom nocnym.

Jednocześnie naukowcy nie wykryli jednego spójnego wzorca zmian strukturalnych charakterystycznego wyłącznie dla dyssomnii. Autorzy podkreślili, że badanie ustaliło związek między zaburzeniami snu a różnicami w strukturze mózgu, ale nie dowodzi związku przyczynowo-skutkowego. Zespół planuje osobno badać lunatykowanie i zaburzenie zachowania podczas snu REM.

Czytaj nas na