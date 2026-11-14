Państwowa spółka energetyczna Paragwaju ANDE planuje pozwolić, by wszystkie specjalne umowy na dostawy energii elektrycznej dla kryptogórników wygasły 31 grudnia 2027 roku. Decyzja jest związana ze wzrostem krajowego popytu na energię elektryczną oraz konkurencją ze strony firm rozwijających sztuczną inteligencję i centra danych, podaje CoinDesk.

Górnicy mają umowy na około 944 MW mocy, czyli około 13% udziału Paragwaju w mocy elektrowni wodnej Itaipu. Według ANDE płacą stałą stawkę 44 dolarów za MWh bez corocznej rewizji. Spółka oczekuje, że otrzyma od kryptogórników 350 mln dolarów w 2026 roku, wobec 295 mln dolarów rok wcześniej. W drugim kwartale firmy wydobywcze w kraju zapewniały około 4% globalnej mocy obliczeniowej sieci Bitcoin.

Propozycja ograniczenia zużycia

W lipcu stowarzyszenie inżynierów ANDE zaproponowało ustanowienie od 1 stycznia 2028 roku wspólnego limitu 700 MW dla kryptominingu, AI i centrów danych. Moce proponuje się rozdzielać w drodze aukcji, a cenę minimalną ustalić na poziomie 56 dolarów za MWh w kontraktach na okres od trzech do pięciu lat. Propozycja nie została jeszcze przyjęta.

Inżynierowie zwrócili się także do prezesa ANDE Miguela Báeza z propozycją przeprowadzenia zamkniętego przetargu. Według ich wyliczeń stawka 60 dolarów za MWh dla 700 MW mogłaby przynieść spółce około 98 mln dolarów rocznie więcej niż obecne płatności górników.

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Kontrakt dla projektu AI

22 października ANDE zawarła z paragwajską spółką Kuntur, powiązaną z Araico Corporation, 15-letnią umowę na dostawy do 286 MW. Araico wspiera planowany kampus AI Iguazú AI City o wartości 12 mld dolarów w rejonie Iguazú. Dostawy mają rozpocząć się od 6 MW 1 grudnia i wzrosnąć do 146 MW w kwietniu 2028 roku.

Średnia cena dla większej części wolumenu w umowie z Kuntur wynosi 48,91 dolara za MWh i będzie rosła co roku zgodnie z inflacją w USA, jednak nie mniej niż o 2,5%. Jeśli limit 700 MW zostanie zatwierdzony, a moce Kuntur zostaną do niego zaliczone, dla górników pozostanie mniej niż 560 MW — mniej niż trzy piąte ich obecnych zakontraktowanych wolumenów.

Od zakończenia kontraktów najbardziej zależy HIVE Digital Technologies: jej dwa obiekty wydobywcze w Paragwaju mają umowy na 200 MW w Iguazú i 100 MW w Valenzueli, obowiązujące do końca 2027 roku. Na dzień 30 kwietnia obiekty te odpowiadały za około 297 MW z 385 MW wykorzystanej mocy wydobywczej spółki.

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